В Италии умерла первая женщина-босс мафии (фото)

Ассунта Мареска по прозвищу "Куколка" скончалась в возрасте 86 лет, успев за это время не только поучаствовать в кровавом противостоянии банд, но также сыграть в кино и открыть свои магазины одежды.

В среду, 29 декабря, в возрасте 86 лет скончалась первая женщина-глава итальянской мафиозной группировки "каморра" Ассунта "Куколка" Мареска. Об этом сообщило издание Corriere del Mezzogiorno.

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По данным журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ, женщина скончалась в больнице. "Куколка" стала известной благодаря своему активному участию в противостоянии двух группировок — "Новая организованная каморра" и "Новая семья".

В 1954 году Мареска в возрасте 18 лет победила на городском конкурсе красоты, после чего вышла замуж за одного из влиятельных членов "каморры", который вскоре был убит. Уже в 1955 году Мареска, будучи на шестом месяце беременности, застрелила предполагаемого убийцу своего супруга.

[ + – ] Пупетта Мареска

Следователи полагали, что на месте происшествия находилось несколько стрелков, но, пытаясь защитить свой статус в преступном мире Неаполя, Мареска всегда настаивала на том, что она несет полную ответственность за убийство.

Во время судебного процесса по этому делу в 1959 году "Куколка" демонстративно заявила: "Я бы сделала это снова!".

За свое преступление женщина была приговорена к 13,3 годам тюрьмы. Однако она была помилована и вышла на свободу уже в 1965 году.

После этого "Куколка" неоднократно появлялась в итальянской криминальной хронике из-за причастности к мафии, наркоторговле и убийствам. Мареска спустя некоторое время снова вышла замуж за другого босса "каморры", наркоторговца Умберто Амматуро. После развода в 1982 году женщина сама возглавила группировку.

Уже в 1986 ее вновь арестовали, а спустя четыре года заключения женщина вернулась в поселок Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем где и скончалась.

[ + – ] Арест Ассунты Марески

В Неаполе "Куколка" владела двумя магазинами одежды. Также в 1967 году мафиози сыграла главную роль в фильме "Преступление в Позиллипо" итальянского режиссера Ренато Парравичини.

О жизни Марески было снято несколько кинолент — "Вызов" (1958), "Дело Пупетты Марески" (1982) (pupetta с итальянского — "куколка", ред.), "Пупетта: мужество и страсть" (2013).

Напомним, недавно в итальянском муниципалитете Катания запретили называть крестных родителей во время крещения, ссылаясь на то, что сейчас такая роль стала "сомнительной".

Также Фокус писал о том, как в Италии из тюрьмы выпустили мафиози из сицилийской преступной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруско, который признался в причастности к убийствам более ста человек.