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В Италии умерла первая женщина-босс мафии (фото)

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Ассунта Мареска, мафия, Куколка, Пупетта
Фото: The Guardian | В Италии скончалась первая женщина-главарь мафиозной группировки

Ассунта Мареска по прозвищу "Куколка" скончалась в возрасте 86 лет, успев за это время не только поучаствовать в кровавом противостоянии банд, но также сыграть в кино и открыть свои магазины одежды.

В среду, 29 декабря, в возрасте 86 лет скончалась первая женщина-глава итальянской мафиозной группировки "каморра" Ассунта "Куколка" Мареска. Об этом сообщило издание Corriere del Mezzogiorno.

По данным журналистов, причиной смерти стал сердечный приступ, женщина скончалась в больнице. "Куколка" стала известной благодаря своему активному участию в противостоянии двух группировок — "Новая организованная каморра" и "Новая семья".

В 1954 году Мареска в возрасте 18 лет победила на городском конкурсе красоты, после чего вышла замуж за одного из влиятельных членов "каморры", который вскоре был убит. Уже в 1955 году Мареска, будучи на шестом месяце беременности, застрелила предполагаемого убийцу своего супруга.

Пупетта Мареска, Ассунта Мареска, мафия, Италия
Пупетта Мареска

Следователи полагали, что на месте происшествия находилось несколько стрелков, но, пытаясь защитить свой статус в преступном мире Неаполя, Мареска всегда настаивала на том, что она несет полную ответственность за убийство.

Во время судебного процесса по этому делу в 1959 году "Куколка" демонстративно заявила: "Я бы сделала это снова!".

За свое преступление женщина была приговорена к 13,3 годам тюрьмы. Однако она была помилована и вышла на свободу уже в 1965 году.

После этого "Куколка" неоднократно появлялась в итальянской криминальной хронике из-за причастности к мафии, наркоторговле и убийствам. Мареска спустя некоторое время снова вышла замуж за другого босса "каморры", наркоторговца Умберто Амматуро. После развода в 1982 году женщина сама возглавила группировку.

Уже в 1986 ее вновь арестовали, а спустя четыре года заключения женщина вернулась в поселок Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем где и скончалась.

Пупетта Мареска, Ассунта Мареска, мафия, Италия
Арест Ассунты Марески

В Неаполе "Куколка" владела двумя магазинами одежды. Также в 1967 году мафиози сыграла главную роль в фильме "Преступление в Позиллипо" итальянского режиссера Ренато Парравичини.

О жизни Марески было снято несколько кинолент — "Вызов" (1958), "Дело Пупетты Марески" (1982) (pupetta с итальянского — "куколка", ред.), "Пупетта: мужество и страсть" (2013).

Напомним, недавно в итальянском муниципалитете Катания запретили называть крестных родителей во время крещения, ссылаясь на то, что сейчас такая роль стала "сомнительной".

Также Фокус писал о том, как в Италии из тюрьмы выпустили мафиози из сицилийской преступной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруско, который признался в причастности к убийствам более ста человек.