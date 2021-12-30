В Італії померла перша жінка-бос мафії (фото)

Ассунта Мареска на прізвисько "Лялечка" померла у віці 86 років, встигнувши за цей час не лише взяти участь у кривавому протистоянні банд, але також зіграти в кіно та відкрити свої магазини одягу.

У середу, 29 грудня, у віці 86 років померла перша жінка-бос італійського мафіозного угруповання "Каморра" Ассунта "Лялечка" Мареска. Про це повідомило видання Corriere del Mezzogiorno.

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За даними журналістів, причиною смерті став серцевий напад, жінка померла у лікарні. "Лялечка" стала відомою завдяки своїй активній участі у протистоянні двох угруповань — "Нова організована каморра" та "Нова сім'я".

У 1954 році Мареска у віці 18 років перемогла на міському конкурсі краси, після чого вийшла заміж за одного з найвпливовіших членів "камори", який незабаром був убитий. Уже в 1955 році Мареска, будучи на шостому місяці вагітності, застрелила імовірного вбивцю свого чоловіка.

[ + – ] Пупетта Мареска

Слідчі вважали, що на місці події було кілька стрільців, але, намагаючись захистити свій статус у злочинному світі Неаполя, Мареска завжди наполягала на тому, що вона несе повну відповідальність за вбивство.

Під час судового процесу в цій справі в 1959 році "Лялечка" демонстративно заявила: "Я зробила б це знову!".

За свій злочин жінка була засуджена до 13,3 років ув'язнення. Проте її помилували і жінка вийшла на волю вже в 1965 році.

Після цього "Лялечка" неодноразово з'являлася в італійській кримінальній хроніці через причетність до мафії, наркоторгівлі та вбивств. Мареска згодом знову вийшла заміж за іншого боса "камори", наркоторговця Умберто Амматуро. Після розлучення в 1982 році жінка сама очолила угруповання.

Уже в 1986 році її знову заарештували, а через чотири роки ув'язнення жінка повернулася в селище Кастелламмаре-ді-Стабія під Неаполем, де і померла.

[ + – ] Арешт Ассунти Марески

У Неаполі "Лялечка" мала два магазини одягу. Також у 1967 році мафіозі зіграла головну роль у фільмі "Злочин у Позіліпо" італійського режисера Ренато Парравічіні.

Про життя Марески було знято кілька кінострічок — "Виклик" (1958), "Справа Пупетти Марески" (1982) (pupetta з італійської — "лялечка", ред.), "Пупетта: мужність і пристрасть" (2013).

Нагадаємо, нещодавно в італійському муніципалітеті Катанія заборонили називати хрещених батьків під час хрещення, посилаючись на те, що зараз така роль стала "сумнівною".

Також Фокус писав про те, як в Італії з в'язниці випустили мафіозі із сицилійського злочинного угруповання "Коза Ностра" Джованні Бруско, який зізнався в причетності до вбивств понад ста людей.