RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

В Італії померла перша жінка-бос мафії (фото)

190
Ассунта Мареска, мафія, Лялечка, Пупетта
Фото: The Guardian | В Італії померла перша жінка-бос мафіозного угруповання

Ассунта Мареска на прізвисько "Лялечка" померла у віці 86 років, встигнувши за цей час не лише взяти участь у кривавому протистоянні банд, але також зіграти в кіно та відкрити свої магазини одягу.

У середу, 29 грудня, у віці 86 років померла перша жінка-бос італійського мафіозного угруповання "Каморра" Ассунта "Лялечка" Мареска. Про це повідомило видання Corriere del Mezzogiorno.

За даними журналістів, причиною смерті став серцевий напад, жінка померла у лікарні. "Лялечка" стала відомою завдяки своїй активній участі у протистоянні двох угруповань — "Нова організована каморра" та "Нова сім'я".

У 1954 році Мареска у віці 18 років перемогла на міському конкурсі краси, після чого вийшла заміж за одного з найвпливовіших членів "камори", який незабаром був убитий. Уже в 1955 році Мареска, будучи на шостому місяці вагітності, застрелила імовірного вбивцю свого чоловіка.

Пупетта Мареска, Ассунта Мареска, мафія, Італія
Пупетта Мареска

Слідчі вважали, що на місці події було кілька стрільців, але, намагаючись захистити свій статус у злочинному світі Неаполя, Мареска завжди наполягала на тому, що вона несе повну відповідальність за вбивство.

Під час судового процесу в цій справі в 1959 році "Лялечка" демонстративно заявила: "Я зробила б це знову!".

За свій злочин жінка була засуджена до 13,3 років ув'язнення. Проте її помилували і жінка вийшла на волю вже в 1965 році.

Після цього "Лялечка" неодноразово з'являлася в італійській кримінальній хроніці через причетність до мафії, наркоторгівлі та вбивств. Мареска згодом знову вийшла заміж за іншого боса "камори", наркоторговця Умберто Амматуро. Після розлучення в 1982 році жінка сама очолила угруповання.

Уже в 1986 році її знову заарештували, а через чотири роки ув'язнення жінка повернулася в селище Кастелламмаре-ді-Стабія під Неаполем, де і померла.

Пупетта Мареска, Ассунта Мареска, мафія, Італія
Арешт Ассунти Марески

У Неаполі "Лялечка" мала два магазини одягу. Також у 1967 році мафіозі зіграла головну роль у фільмі "Злочин у Позіліпо" італійського режисера Ренато Парравічіні.

Про життя Марески було знято кілька кінострічок — "Виклик" (1958), "Справа Пупетти Марески" (1982) (pupetta з італійської — "лялечка", ред.), "Пупетта: мужність і пристрасть" (2013).

Нагадаємо, нещодавно в італійському муніципалітеті Катанія заборонили називати хрещених батьків під час хрещення, посилаючись на те, що зараз така роль стала "сумнівною".

Також Фокус писав про те, як в Італії з в'язниці випустили мафіозі із сицилійського злочинного угруповання "Коза Ностра" Джованні Бруско, який зізнався в причетності до вбивств понад ста людей.