Российский "Первый канал" подарил больным детям на Новый год пустые коробки (видео)

Когда волонтеры подняли скандал, им предложили в качестве компенсации 100 киндер-сюрпризов на 300 онкобольных детей.

Представители российского федерального "Первого" канала подарили в Москве онкобольным детям пустые картонные коробки. Об этом написала в своем Instagram волонтер Виктория Бирюкова.

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По ее словам, программа "Модный приговор" направила артистов в Российский онкологический научный центр (РОНЦ) имени Блохина для того, чтобы провести новогоднее представление для больных детей. Дед Мороз и Снегурочка весело отыграли программу и оставили детям 4 мешка, в которых должны были находиться новогодние подарки. Однако оказалось, что вместо подарков в мешках были пустые картонные коробки.

"Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все!" — возмутилась волонтер.

Бирюкова рассказала, что когда об этом случае стало известно, с ней сразу связались артисты и сказали, что они не причастны к краже подарков — они всего лишь добросовестно отыграли представление. Стоит отметить, что организацию праздника взяли на себя волонтеры, которые покрыли все сопутствующие расходы.

В свою очередь представители "Модного приговора" не стали извиняться за испорченный праздник, а сказали, что подарки украли и об этом они сообщат в полицию. Но позже, в качестве какой-то компенсации, сотрудники канала все же предложили 100 киндер-сюрпризов для 300 детей, сославшись на то, что "денег у канала сейчас нет".

Волонтеры решили не омрачать праздник и все же поздравить больных детей, самостоятельно купив им подарки. А от "Модного приговора" и волонтеры, и родители детей ожидают извинений.

"Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок…Который день я извиняюсь перед мамами. Но главных извинений им от передачи до сих пор не поступило", — сказала Бирюкова.

Ранее Фокус сообщил, что российский рэпер Моргенштерн поздравил воспитанников 14 детских домов наборами суши и роллов под названием "666". Работники сети ресторанов, которые готовили подарки сказали, что некоторые сотрудники детдомов отказались от наборов.

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