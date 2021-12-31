Російський "Перший канал" подарував хворим дітям на Новий рік порожні коробки (відео)

Коли волонтери зчинили скандал, їм запропонували як компенсацію 100 кіндер-сюрпризів на 300 онкохворих дітей.

Представники російського федерального "Першого" каналу подарували в Москві онкохворим дітям порожні картонні коробки. Про це написала у своєму Instagram волонтер Вікторія Бірюкова.

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За її словами, програма "Модний вирок" направила артистів до Російського онкологічного наукового центру (РОНЦ) імені Блохіна для того, щоб провести новорічну виставу для хворих дітей. Дід Мороз та Снігуронька весело відіграли програму та залишили дітям 4 мішки, в яких мали знаходитися новорічні подарунки. Проте виявилось, що замість подарунків у мішках були порожні картонні коробки.

"Яке ж було моє здивування, точніше сказати — шок, коли в мішках опинилися порожні мережі коробок, без подарунків дітям! Багато різних наборів коробок, складених за принципом матрьошки — одна в іншу. І все!" — обурилася волонтер.

Бірюкова розповіла, що коли про цей випадок стало відомо, з нею одразу зв'язалися артисти і сказали, що вони не причетні до крадіжки подарунків — вони лише сумлінно відіграли виставу. Варто зазначити, що організацію свята взяли на себе волонтери, які покрили всі супутні витрати.

У свою чергу представники "Модного вироку" не вибачалися за зіпсоване свято, а сказали, що подарунки вкрали, і про це вони повідомлять у поліцію. Але пізніше, в якості компенсації, співробітники каналу все ж таки запропонували 100 кіндер-сюрпризів для 300 дітей, пославшись на те, що "грошей у каналу зараз немає".

Волонтери вирішили не затьмарювати свято і все ж таки привітати хворих дітей, самостійно купивши їм подарунки. А від "Модного вироку" і волонтери, і батьки дітей чекають на вибачення.

"Не передати, як мені було гірко і соромно за такий вчинок... Котрий день я вибачаюсь перед мамами. Але головних вибачень їм від передачі досі не надійшло", — сказала Бірюкова.

Раніше Фокус повідомив, що російський репер Моргенштерн привітав вихованців 14 дитячих будинків наборами суші та ролів під назвою "666". Працівники мережі ресторанів, які готували подарунки, сказали, що деякі співробітники дитбудинків відмовилися від наборів.

Принц Вільям подарував своїй дружині Кейт Міддлтон "гарний браслет". Своїх дітей він привітав похідним комплектом, лазалкою та дитячою відеокамерою.