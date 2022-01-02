В России умерла режиссер мультфильмов "Лунтик и его друзья" и "Смешарики" Галина Воропай

Воропай ушла из жизни в возрасте 49 лет, причины ее смерти не уточняют.

Режиссер российской студии "Мельница" Галина Воропай, которая участвовала в создании мультфильмов "Лунтик и его друзья", "Смешарики" и "Алеша Попович и Тугарин Змей", умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) в соцсети "ВКонтакте".

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"В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино", — сообщил коллектив кафедры.

[ + – ] Воропай преподавала режиссуру анимации и компьютерной графики в СПбГИКиТ

Причину смерти в институте на момент выхода новости не сообщили.

Кто такая Галина Воропай?

Воропай родилась в 1972 году в Ленинграде. До создания мультфильмов Воропай была преподавателем, ей присвоили высшую квалификационную категорию по должности "Учитель".

В 2002 году она закончила курсы художника-аниматора на студии "Мельница" под руководством мультипликатора Константина Бронзита и начала там работать.

Одним из ее первых проектов был мультфильм "Алеша Попович и Тугарин Змей". После этой картины она работала над "Лунтиком и его друзьями". Воропай также создавала мультфильмы "Смешарики", "Барбоскины", "Про Федота Стрельца Удалого Молодца", "Иван Царевич и Серый Волк", "Три Богатыря. Ход Конем" и другие.

[ + – ] "Смешарики" создавались при поддержке Минкульта России

Кроме создания анимации, Воропай преподавала режиссуру анимации и компьютерной графики в СПбГИКиТ. В ходе научной деятельности она разработала программу переподготовки аниматоров, чтобы они смогли работать в программе Adobe After Effects.

Фокус в июне прошлого года писал о выходе нового полнометражного украинского мультфильма под названием "Виктор_Робот".

А в феврале 2021 года вышла презентация мультфильма "Мавка. Лісова пісня", ее выход приурочили к 150-летию со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.