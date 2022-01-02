У Росії померла режисер мультфільмів "Лунтик і його друзі" та "Смішарики" Галина Воропай

Воропай пішла з життя у 49 років, причини її смерті не уточнюють.

Режисер російської студії "Млин" Галина Воропай, яка брала участь у створенні мультфільмів "Місяць та його друзі", "Смішарики" та "Альоша Попович і Тугарін Змій", померла у віці 49 років. Про це повідомила кафедра режисури мультимедіа та анімації Санкт-Петербурзького державного інституту кіно та телебачення (СПбДІКіТ) у соцмережі "ВКонтакті".

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"У ніч з 29 на 30 грудня 2021 року померла Воропай Галина Володимирівна. Приносимо співчуття її рідним та близьким! Галина Володимирівна завжди залишиться у нашій пам'яті світлою та радісною людиною, яка дуже любила життя та кіно", — повідомив колектив кафедри.

[ + – ] Воропай викладала режисуру анімації та комп'ютерної графіки у СПбДІКіТ

Причини смерті в інституті на момент виходу новини не повідомили.

Хто така Галина Воропай?

Воропай народилася 1972 року в Ленінграді. До створення мультфільмів Воропай була викладачем, їй надали вищу кваліфікаційну категорію за посадою "Вчитель".

2002 року вона закінчила курси художника-аніматора на студії "Млин" під керівництвом мультиплікатора Костянтина Бронзита і почала там працювати.

Одним із її перших проектів був мультфільм "Альоша Попович і Тугарін Змій". Після цієї картини вона працювала над "Лунтиком і його друзями". Воропай також створювала мультфільми "Смішарики", "Барбоскіни", "Про Федота Стрільця Удалого Молодця", "Іван Царевич і Сірий Вовк", "Три Богатирі. Хід Конем" та інші.

[ + – ] "Смішарики" створювалися за підтримки Мінкульту Росії

Окрім створення анімації, Воропай викладала режисуру анімації та комп'ютерної графіки у СПбДІКіТ. Під час наукової діяльності вона розробила програму перепідготовки аніматорів, щоб вони змогли працювати у програмі Adobe After Effects.

Фокус у червні минулого року писав про вихід нового повнометражного українського мультфільму під назвою "Віктор_Робот".

А у лютому 2021 року вийшла презентація мультфільму "Мавка. Лісова пісня", її вихід приурочили до 150-річчя від дня народження української поетеси Лесі Українки.