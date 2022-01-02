RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

У Росії померла режисер мультфільмів "Лунтик і його друзі" та "Смішарики" Галина Воропай

53
Галина Воропай, смерть Галини Воропай, режисер мультфільмів Воропай
Фото: vk.com | Воропай створювала мультфільм "Альоша Попович і Тугарін Змій"

Воропай пішла з життя у 49 років, причини її смерті не уточнюють.

Режисер російської студії "Млин" Галина Воропай, яка брала участь у створенні мультфільмів "Місяць та його друзі", "Смішарики" та "Альоша Попович і Тугарін Змій", померла у віці 49 років. Про це повідомила кафедра режисури мультимедіа та анімації Санкт-Петербурзького державного інституту кіно та телебачення (СПбДІКіТ) у соцмережі "ВКонтакті".

"У ніч з 29 на 30 грудня 2021 року померла Воропай Галина Володимирівна. Приносимо співчуття її рідним та близьким! Галина Володимирівна завжди залишиться у нашій пам'яті світлою та радісною людиною, яка дуже любила життя та кіно", — повідомив колектив кафедри.

Галина Воропай, смерть Галини Воропай, режисер мультфільмів Воропай
Воропай викладала режисуру анімації та комп'ютерної графіки у СПбДІКіТ

Причини смерті в інституті на момент виходу новини не повідомили.

Хто така Галина Воропай?

Воропай народилася 1972 року в Ленінграді. До створення мультфільмів Воропай була викладачем, їй надали вищу кваліфікаційну категорію за посадою "Вчитель".

2002 року вона закінчила курси художника-аніматора на студії "Млин" під керівництвом мультиплікатора Костянтина Бронзита і почала там працювати.

Одним із її перших проектів був мультфільм "Альоша Попович і Тугарін Змій". Після цієї картини вона працювала над "Лунтиком і його друзями". Воропай також створювала мультфільми "Смішарики", "Барбоскіни", "Про Федота Стрільця Удалого Молодця", "Іван Царевич і Сірий Вовк", "Три Богатирі. Хід Конем" та інші.

смішарики мультсеріал, дивитись смішарики, хто створив смішариків, де подивитися мультсеріал смішарики
"Смішарики" створювалися за підтримки Мінкульту Росії

Окрім створення анімації, Воропай викладала режисуру анімації та комп'ютерної графіки у СПбДІКіТ. Під час наукової діяльності вона розробила програму перепідготовки аніматорів, щоб вони змогли працювати у програмі Adobe After Effects.

Фокус у червні минулого року писав про вихід нового повнометражного українського мультфільму під назвою "Віктор_Робот".

А у лютому 2021 року вийшла презентація мультфільму "Мавка. Лісова пісня", її вихід приурочили до 150-річчя від дня народження української поетеси Лесі Українки.