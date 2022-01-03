Разница в 15 минут: в США женщина родила двойню в разные года (фото)

Фатима Мадригал рассказала, что для нее было "безумием", что мальчик родился в 2021-м, а девочка в 2022-м. Для врачей роды стали самыми запоминающимися в карьере.

В Калифорнии женщина родила двойню с разницей в 15 минут, из-за чего сын родился в 2021 году, а дочь — в 2022. Об этом сообщает People.

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В новогоднюю ночь семья Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо из Гринфилда приветствовали на свет сына и дочь в 23:45 31 декабря и 00:01 1 января.

Близнецов назвали Альфредо и Айлин. Мальчик родился весом 2,7 кг, а девочка — 2,6 кг.

"Для меня это безумие, что они близнецы и у них разные дни рождения. Я была удивлена и счастлива, что двойня прибыла в полночь", — рассказала мама Фатима.

Теперь в семье у Фатимы и Роберта к двум девочкам и мальчику. Члены ее семьи очень рады, по словам Мадригал, новым прибавлениям.

[ + – ] В семье Мадригал теперь пятеро детей

Врачи, которые принимали роды, заявили, что для них они стали одними из самых запоминающихся в карьере.

"Было очень приятно помочь этим малышам благополучно добраться в 2021 и 2022 годах. Замечательный способ начать Новый год", — заявила доктор Ана Абрил Ариас, семейный врач пары.

Напомним, в США родилась необычная девочка с пятнами по всему телу — это редкое заболевание меланцитарный невус.

Ранее сообщалось, что в Великобритании родилась девочка с родинкой на пол лица — ее диагноз такой же, меланцитарный невус. Когда мать впервые увидела свою малышку, то она была в шоке.