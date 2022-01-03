Різниця у 15 хвилин: у США жінка народила двійнят у різні роки (фото)

Фатіма Мадрігал розповіла, що для неї було "божевіллям", що хлопчик народився 2021-го, а дівчинка 2022-го. Для лікарів пологи стали такими, що найбільш запам'ятовуються в кар'єрі.

У Каліфорнії жінка народила двійню з різницею в 15 хвилин, через що син народився 2021 року, а донька — 2022. Про це повідомляє People.

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У новорічну ніч родина Фатіми Мадрігал та Роберта Трухільо із Грінфілда вітали на світ сина та дочку о 23:45 31 грудня та 00:01 1 січня.

Близнюків назвали Альфредо та Айлін. Хлопчик народився вагою 2,7 кг, а дівчинка – 2,6 кг.

"Для мене це божевілля, що вони близнюки і в них різні дні народження. Я була здивована і щаслива, що двійня опівночі", — розповіла мама Фатіма.

Тепер у родині у Фатіми та Роберта до двох дівчаток та хлопчика. Члени її сім'ї дуже раді, за словами Мадрігал, нових додатків.

[ + – ] У сім'ї Мадрігал тепер п'ятеро дітей

Лікарі, які приймали пологи, заявили, що для них вони стали одними з тих, що найбільше запам'ятовуються в кар'єрі.

"Було дуже приємно допомогти цим малюкам щасливо дістатися у 2021 і 2022 роки. Чудовий спосіб розпочати Новий рік", — заявила доктор Ана Абріл Аріас, сімейний лікар пари.

Нагадаємо, у США народилася незвичайна дівчинка з плямами по всьому тілу — це рідкісне захворювання на меланцитарний невус.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії народилася дівчинка з родимкою на підлогу обличчя — її діагноз такий самий, меланцитарний невус. Коли мати вперше побачила свою малечу, то вона була в шоці.