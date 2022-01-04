Польша упростила процедуру трудоустройства для иностранцев

Зарплаты заробитчан станут выше, трудоустроиться будет проще, а разрешение на работу продлят до двух лет. За соблюдением прав работников будут следить специальные инспекции.

Польский Сейм принял изменения в закон об иностранцах, который значительно изменяет условия трудоустройства граждан других стран. Сейчас нормативный акт находится на подписи у президента Анджея Дуды. Что изменится для украинских заробитчан изданию "Сегодня" рассказала вице-президент компании по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

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Изменения в законе коснулись сроков разрешения на работу — теперь их будут выдавать на два года. Сейчас документ дает право работать в Польше в течение шести месяцев в году, после чего его нужно продлевать на такой же срок. Либо сразу оформлять годовое разрешение, но его нужно ожидать до 5 месяцев.

"Это означает меньше стресса и бюрократии с оформлением документов, и больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы", – рассказала Каролина Шлешинская.

У работника появляется больше возможностей для карьерного роста, отмечает эксперт, а также шансы получать более высокую зарплату, если он учит язык, хорошо работает и имеет амбиции.

Кроме того, польские законодатели в ближайшем будущем планируют упростить получение вида на жительство. Сейчас его оформление очень усложнено и занимает очень длительный срок из-за бюрократических формальностей в ведомствах. В дальнейшем планируется значительно упростить получение так называемых "карт побуту" (Karta pоbytu – вид на жительство) для украинцев, которые хотят остаться жить или работать в Польше до 3 лет беспрерывно.

Также после вступления закона в силу украинцам не нужно будет предоставлять договор аренды. Это облегчение для многих работников, живущих в хостелах, которые им обеспечивает предприятие или агентство по трудоустройству.

Среди других изменений, принятых польским парламентом — введение инспекций по трудоустройству. Эти контролирующие органы будут следить за тем, все ли иностранцы трудоустроены легально и получают зарплату официально. Проверки предприятий будут проводиться как планово, так и выборочно.

С 2022 года Польша повышает минимальную оплату труда. По долгосрочным трудовым контрактам минимальная зарплата повышается до 2 363 злотых на руки (около 15 800 тыс. грн). Минимальная почасовая ставка по краткосрочным договорам составит 13,91 злотых "чистыми" (около 95 грн). Это значит, что в среднем украинцы в Польше смогут зарабатывать на фабриках и заводах на 200-300 злотых (1300-2000 грн) больше.

Ранее Фокус сообщал, что украинские заробитчане в Польше спасли ребенка, который подавился деталькой от Lego. Местные жители назвали украинцев ангелами-хранителями и символически поблагодарили за спасение жизни ребенка.

Напомним, в хостеле Вроцлава поляки ворвались в жилище украинцев, с криками о том, что они "желают украинской крови". Находящийся в квартире "айдаровец" дал им жесткий отпор.