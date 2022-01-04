Польща спростила процедуру працевлаштування для іноземців

Зарплати заробітчан стануть вищими, працевлаштуватися буде простіше, а дозвіл на роботу продовжать до двох років. За дотриманням прав працівників слідкуватимуть спеціальні інспекції.

Польський Сейм ухвалив зміни до закону про іноземців, який значно змінює умови працевлаштування громадян інших країн. Наразі нормативний акт перебуває на підписі в президента Анджея Дуди. Що зміниться для українських заробітчан виданню "Сегодня", розповіла віцепрезидентка компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

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Зміни в законі зачепили терміни дозволу на роботу — тепер їх видаватимуть на два роки. Наразі документ дає право працювати в Польщі протягом шести місяців на рік, після чого його потрібно продовжувати на такий самий термін. Або відразу оформляти річний дозвіл, але його слід очікувати до 5 місяців.

"Це означає менше стресу та бюрократії з оформленням документів, і більше можливостей для стабільної та високооплачуваної роботи", — розповіла Кароліна Шлешинська.

У працівника з'являється більше можливостей для кар'єрного зростання, зазначає експертка, а також шанси отримувати вищу зарплату, якщо він навчає мову, добре працює та має амбіції.

Крім того, польські законодавці найближчим часом планують спростити отримання посвідки на проживання. Зараз її оформлення дуже ускладнене та займає тривалий термін через бюрократичні формальності у відомствах. Надалі планується значно спростити отримання так званих карт побуту (Karta pоbytu – дозвіл на проживання) для українців, які хочуть залишитися жити або працювати в Польщі до 3 років безперервно.

Також після набуття чинності законом українцям не потрібно буде надавати договір оренди. Це полегшення для багатьох працівників, які мешкають у хостелах, які їм забезпечує підприємство або агентство з працевлаштування.

Серед інших змін, ухвалених польським парламентом, — запровадження інспекцій із працевлаштування. Ці контролюючі органи стежитимуть за тим, чи всі іноземці працевлаштовані легально й отримують зарплату офіційно. Перевірки підприємств проводитимуться як планово, так і вибірково.

Із 2022 року Польща збільшує мінімальну оплату праці. За довгостроковими трудовими контрактами мінімальна зарплата підвищується до 2363 злотих на руки (близько 15 800 тис. грн). Мінімальна погодинна ставка за короткостроковими договорами становитиме 13,91 злотих "чистими" (близько 95 грн). Це означає, що в середньому українці в Польщі зможуть заробляти на фабриках і заводах на 200-300 злотих (1300-2000 грн.) більше.

Раніше Фокус повідомляв, що українські заробітчани в Польщі врятували дитину, яка подавилася деталькою від Lego. Місцеві жителі назвали українців ангелами-охоронцями та символічно подякували за порятунок життя дитини.

Нагадаємо, у хостелі Вроцлава поляки увірвалися до оселі українців із криками про те, що вони "бажають української крові". "Айдарівець", що перебував у квартирі, дав їм жорстку відсіч.