Республиканцы угрожают импичментом Байдену, если выиграют выборы в Конгресс

По словам сенатора Теда Круза, вероятность победы республиканцев на промежуточных выборах 2022 года — 90%. Демократы отстают в опросах с осени прошлого года.

Американский сенатор от штата Техас и член республиканской партии США Тед Круз заявил, что республиканцы объявят импичмент президенту Джо Байдену в качестве политической мести, если им удастся вернуть себе Палату представителей США в 2022 году. Об этом сообщает издание Fox News.

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По его словам, таким образом республиканцы хотят ответить своим политическим противникам, которые в январе прошлого года хотели объявить импичмент бывшему президенту Дональду Трампу. Комментируя действия демократов, которые планировали дважды инициировать импичмент Трампа, Круз сказал, что подобные методы имеют "реальные недостатки".

"Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы используете его в качестве оружия и превращаете его в партизанскую дубину…вы знаете, что что подходит для гусыни, подойдет и гусаку", – заявил он во время своего подкаста "Вердикт с Тедом Крузом".

Сенатор считает, что вероятность победы республиканцев в Палате представителей составляет 90%, а на возвращение сената, который сейчас разделен поровну, — 50%.

"Я думаю, что вероятность этого есть, независимо от того, оправдано это или нет", — сказал в заключении Круз.

Стоит отметить, что согласно данным соцопросов по общему числу избирателей в Конгресс США республиканцы опережают демократов. Повышение рейтинга республиканцев можно наблюдать с конца ноября 2021 года.

[ + – ] Рейтинг демократов и республиканцев перед выборами в Конгресс США

Угрозы об импичменте президента Байдена со стороны республиканцев звучат не впервые. Так 24 сентября 2021 член палаты представителей США, республиканка Лорен Боберт предложила объявить импичмент Байдену, поскольку, по ее словам, он допустил ошибку, когда вывел американские войска из Афганистана. Она обвинила главу Белого Дома в "умышленном пренебрежении обязанностями президента и нарушении конституционной клятвы".

Напомним, что в январе 2021 Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Однако Сенат США в феврале не поддержал импичмент Дональда Трампа. Для реализации импичмента нехватило 10 голосов, поскольку за такое решение проголосовали лишь 57 сенаторов при необходимых для этого 67.