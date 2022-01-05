Республіканці погрожують імпічментом Байдену, якщо виграють вибори до Конгресу

За словами сенатора Теда Круза, можливість перемоги республіканців на проміжних виборах 2022 року — 90%. Демократи відстають у опитуваннях із осені минулого року.

Американський сенатор від штату Техас і член республіканської партії США Тед Круз заявив, що республіканці оголосять імпічмент президенту Джо Байдену як політичну помсту, якщо їм вдасться повернути собі Палату представників США в 2022 році. Про це повідомляє видання Fox News.

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За його словами, таким чином республіканці хочуть відповісти своїм політичним супротивникам, які в січні минулого року хотіли оголосити імпічмент колишньому президентові Дональду Трампу. Коментуючи дії демократів, які планували двічі ініціювати імпічмент Трампа, Круз сказав, що такі методи мають "реальні недоліки".

"Один із реальних недоліків цього полягає в тому, що чим більше ви використовуєте його як зброю та перетворюєте його на партизанську палицю... ви знаєте, що що підходить для гуски, підійде і гусаку", — заявив він під час свого подкасту "Вердикт із Тедом Крузом».

Сенатор вважає, що ймовірність перемоги республіканців у Палаті представників становить 90%, а на повернення сенату, який зараз розділено порівну, – 50%.

"Я думаю, що ймовірність цього є незалежно від того, виправдано це чи ні", — сказав у висновку Круз.

Варто зазначити, що, згідно з даними соцопитувань, за загальною кількістю виборців у Конгрес США республіканці випереджають демократів. Збільшення рейтингу республіканців можна спостерігати з кінця листопада 2021 року.

[ + – ] Рейтинг демократів і республіканців перед виборами до Конгресу США

Погрози про імпічмент президента Байдена з боку республіканців звучать не вперше. Так 24 вересня 2021 року членкиня палати представників США, республіканка Лорен Боберт запропонувала оголосити імпічмент Байдену, оскільки, за її словами, він припустився помилки, коли вивів американські війська з Афганістану. Вона звинуватила главу Білого дому в "навмисному знехтуванні обов'язками президента та порушенні конституційної клятви".

Нагадаємо, що в січні 2021 року Палата представників американського Конгресу почала розгляд питання про імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу.

Проте Сенат США у лютому не підтримав імпічмент Дональда Трампа. Для реалізації імпічменту не вистачило 10 голосів, оскільки за таке рішення проголосували лише 57 сенаторів замість необхідних для цього 67.