Виправдано. Імпічмент Трампа провалився, він знову зможе поборотися за президентство

За імпічмент Трампа проголосували лише 57 сенаторів при необхідних 67. Проти такого рішення проголосували 43 члени Сенату.

Сенат США у суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Як повідомляє CBS News, за таке рішення проголосували лише 57 сенаторів при необхідних для цього 67 або двох третин голосів.

Таким чином, Трамп і надалі зможе балотуватися на виборах і обіймати державні посади.

Розглядати імпічмент екс-голови Білого дому почали 9 лютого. 13 лютого сторони захисту і звинувачення вирішили не допитувати свідків, щоб процес не затягувався. На фінальні аргументи сторонам знадобилося не більше двох годин, при тому, що регламент відводить на них до чотирьох годин.

Самого Трампа на процесі не було, показання він не давав. Його обвинувачі з Демократичної партії заявляли, що відмова може розглядатися на користь його винності. Позиція захисту колишнього президента полягала в тому, що розпочатий процес оголошення імпічменту є неконституційним, оскільки Трамп уже не займає державну посаду.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбулося штурм Капітолію прихильниками Трампа, в результаті загинули 5 осіб.

Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа – за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге прийняла резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

12 лютого стало відомо, що понад 120 колишніх чиновників-республіканців, які незадоволені тим, що Республіканська партія не хоче протистояти Дональда Трампа і його спробам підірвати демократію в США, хочуть організувати нову політичну консервативну силу.