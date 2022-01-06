Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран отказался от переговоров о выплате компенсаций

В Международной группе, представляющей интересы родственников погибших, назвали позицию страны надругательством, а дальнейшие переговоры эксперты признали бесперспективными.

Иран отказался от каких-либо переговоров по поводу компенсации ущерба семьям погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ PS752, который был сбит в Тегеране. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Международная группа, в которую входят представители Канады, Швеции, Украины и Великобритании предложила Ирану обсудить вопрос компенсации семьям 176 погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752.

"Как группа государств, пострадавших от нарушений Исламской Республикой Иран норм международного права, мы объединили наши усилия, чтобы обеспечить защиту интересов жертв и их семей, а также уважение принципа верховенства права",- говорится в заявлении Международной группы.

Переговорщики призвали Иран полностью возместить материальный и моральный ущерб семьям погибших, а также найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии.

Однако Иран полностью отверг пропозиции Международной группы, ответив, что не считает нужным вести вообще какие-либо переговоры по этому поводу.

"Сейчас Иран категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за ущерб PS752", — отмечают переговорщики.

Члены международной группы называют подобную позицию надругательством над памятью 176 невинных жертв. Отмечается, что дальнейшие переговоры с Ираном бесперспективны и в дальнейшем эксперты сосредоточатся на решении этого вопроса в соответствии с нормами международного права.

Что за катастрофа МАУ в Тегеране?

Напомним, 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. На борту находилось 176 человек (в том числе 57 граждан Канады), которые все погибли. Через несколько дней Иран официально признал, что ошибочно сбил украинский самолет. Причиной названа "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США". В заявлении военных говорится, что самолет был принят за враждебную цель после того, как он повернул к "чувствительному" военному центру Революционной гвардии. "Военные были на высочайшем уровне готовности" из-за обострения отношений с США, сказано в заявлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что Иран сбил самолет авиакомпании МАУ в январе 2020 года преднамеренно. За катастрофой, считает секретарь СНБО, стоят "определенные силы", которые стремились предотвратить полномасштабную войну после убийства генерала Сулеймани.