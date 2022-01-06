Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: Іран відмовився від переговорів щодо виплати компенсацій жертвам

У Міжнародній групі, яка представляє інтереси родичів загиблих, назвали позицію країни наругою, а подальші переговори експерти визнали безперспективними.

Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо компенсації збитків сім'ям загиблих пасажирів і членів екіпажу рейсу МАУ PS752, який був збитий у Тегерані. Про це йдеться в спільній заяві Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Міжнародна група, до якої входять представники Канади, Швеції, України та Великої Британії, запропонувала Ірану обговорити питання компенсації сім'ям 176 загиблих пасажирів і членів екіпажу рейсу PS752.

"Як група держав, які постраждали від порушень Ісламською Республікою Іран норм міжнародного права, ми об'єднали наші зусилля, щоб забезпечити захист інтересів жертв і їхніх сімей, а також повагу до принципу верховенства права", — йдеться в заяві Міжнародної групи.

Переговорники закликали Іран повністю відшкодувати матеріальні та моральні збитки сім'ям загиблих, а також знайти та притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Проте Іран повністю відкинув пропозиції Міжнародної групи, відповівши, що не вважає за потрібне вести взагалі будь-які переговори з цього приводу.

"Нині Іран категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, пов'язаних із нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за шкоду PS752", — зазначають переговорники.

Члени міжнародної групи називають подібну позицію наругою над пам'яттю 176 безневинних жертв. Зазначається, що подальші переговори з Іраном є безперспективними, і надалі експерти зосередяться на вирішенні цього питання відповідно до норм міжнародного права.

Що за катастрофа МАУ в Тегерані?

Нагадаємо, 8 січня 2020 року в столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО було збито пасажирський рейс МАУ PS752. На борту перебувало 176 людей (зокрема 57 громадян Канади), які загинули. За кілька днів Іран офіційно визнав, що помилково збив український літак. Причиною названо "людську помилку під час кризи, викликаної авантюризмом США". У заяві військових ідеться, що літак було прийнято за ворожу ціль після того, як він повернув до "чутливого" військового центру Революційної гвардії. "Військові були на найвищому рівні готовності" через загострення відносин із США, сказано в заяві.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що Іран збив літак авіакомпанії МАУ в січні 2020 року навмисно. За катастрофою, вважає секретар РНБО, стоять "певні сили", які прагнули запобігти повномасштабній війні після вбивства генерала Сулеймані.