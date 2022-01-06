Под зданием посольства Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку протестующих (фото, видео)

Участники мероприятия назвали события в стране примером "борьбы, который навсегда войдет в историю".

Сегодня, 6 января, в Киеве возле здания посольства Казахстана состоялась акция в поддержку участников протестов, которые охватили города Казахстана. Собравшиеся у посольства люди выкрикивали лозунги против диктатуры. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы очень рады, что работники Казахстана уже добились определенных уступок со стороны власти Токаева. Примером того является роспуск правительства. Примером того является устранение преступника Назарбаева от власти. Государство обещает ввести госконтроль за ценами. И этот пример борьбы навсегда войдет в историю. Добиться результата реально", — заявил один из лидеров акции поддержки в рупор.

[ + – ] Акция в поддержку революционеров в Казахстане. [ + – ] Акция в поддержку революционеров в Казахстане. Фото: Цензор.НЕТ [ + – ] Акция в поддержку революционеров в Казахстане. [ + – ] Акция в поддержку революционеров в Казахстане. Фото: Скриншот

Участники акции назвали происходящие события в Казахстане примером "борьбы, который навсегда войдет в историю".

Судя по видео, участников акции поджидали сотрудники полиции и Нацгвардии Украины на автомобилях.

Ранее Фокус сообщал, что МИД Украины подсчитал, сколько украинцев застряли в Казахстане во время беспорядков. По сведениям пресс-службы МИДа, ближайший рейс, которым пассажиры смогут вернуться в Украину, запланирован на 7 января.

Напомним, что на улицах Алматы проходили бои между революционерами и сотрудниками силовых ведомств. В ходе столкновений люди гибли и получали ранения. Над городом стоял дым, были слышны автоматные очереди и разрывающиеся гранаты. Власти просили столичных жителей не подходить близко к окнам, вещание телеканалов прервалось.