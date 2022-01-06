Під будівлею посольства Казахстану в Києві відбулася акція на підтримку протестувальників (фото, відео)

Учасники заходу назвали події в країні прикладом "боротьби, яка назавжди увійде в історію".

Сьогодні, 6 січня, у Києві біля будівлі посольства Казахстану відбулася акція на підтримку учасників протестів, що охопили міста Казахстану. Люди, які зібралися біля посольства, вигукували гасла проти диктатури. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми дуже раді, що працівники Казахстану вже досягли певних поступок із боку влади Токаєва. Прикладом цього є розпуск уряду. Прикладом цього є усунення злочинця Назарбаєва від влади. Держава обіцяє ввести держконтроль за цінами. І цей приклад боротьби назавжди увійде в історію. Досягти результату. реально", — заявив один із лідерів акції підтримки в рупор.

[ + – ] Акція на підтримку революціонерів у Казахстані. [ + – ] Акція на підтримку революціонерів у Казахстані. Фото: Цензор.НЕТ [ + – ] Акція на підтримку революціонерів у Казахстані. [ + – ] Акція на підтримку революціонерів у Казахстані. Фото: Скриншот

Учасники акції назвали події, що відбуваються в Казахстані, прикладом "боротьби, яка назавжди увійде в історію".

Судячи з відео, на учасників акції чекали співробітники поліції та Нацгвардії України на автомобілях.

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС України підрахувало, скільки українців застрягли в Казахстані під час заворушень. За інформацією пресслужби МЗС, найближчий рейс, яким пасажири зможуть повернутись до України, запланований на 7 січня.

Нагадаємо, що на вулицях Алмати проходили бої між революціонерами та співробітниками силових відомств. У ході зіткнень люди гинули й отримували поранення. Над містом стояв дим, були чутні автоматні черги та гранати, що розривалися. Влада просила столичних жителів не підходити близько до вікон, мовлення телеканалів перервалося.