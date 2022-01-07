Навигатор чуть не отправил водителя фуры в пропасть: видео из Китая не для слабонервных

Когда водитель понял, что дорога сужается, он попытался сдать назад, но было уже поздно.

Грузовик повис на краю узкой горной дороги недалеко от города Чанчжи в провинции Шаньси на севере Китая после того, как водитель последовал указаниям навигатора и заехал на опасный участок над стометровым обрывом в горах, пишет Daily Mail.

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Когда дальнобойщик понял, что может не преодолеть сужающийся участок пути, куда его упорно вел навигатор, он попробовал сдать назад, пятясь между скалой с одной стороны и крутым обрывом с другой. Одно из колес грузовика ушло за край проезжей части, в результате чего кабина груженого авто накренилась над пропастью.

По информации СМИ, водителю и его пассажиру удалось выбраться из салона.

В результате инцидента движение по дороге стало практически невозможным. На место прибыли спасательные службы, которые и попытались вернуть автомобиль на дорогу. Сделать это удалось с помощью трех тяжелых тракторов, которые спасательный отряд связал друг с другом и прикрепил шкив (блокиратор) к склону горы. Затем группа подсоединила к грузовику тяжелый стальной трос, закрепив его за шкив первого трактора.

[ + – ] Кадры ДТП на горном перевале, сделанные с дрона

Шкив обеспечивал тягу грузовика назад на проезжую часть дороги, предотвращая волочение транспортного средства в сторону и скольжение по склону горы.

Как только все было надежно зафиксировано, спасатели вытащили фуру обратно на дорогу.

По информации журналистов, грузовик доставлял товары в Чанчжи.

Спасательная операция заняла три дня, после чего дорога снова была открыта для движения. Кадры с грузовиком, снятые с дрона, стали вирусными в Сети.

Это не первое резонансное ДТП с участием грузовика в Китае. В марте прошлого года в городе Нанкин на автомагистрали Чаншен водитель грузовика фирмы Evergreen устроил аварию. Он врезался в преграду, заблокировав дорогу.