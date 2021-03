Фура компании, чье судно заблокировало Суэцкий канал, устроила похожее ДТП в Китае (фото)

На автомагистрали грузовик с прицепом фирмы Evergreen врезался в преграду, заблокировав дорогу и остановившись под схожим углом — прямо как и сухогруз Ever Given.

В китайском городе Нанкин на автомагистрали Чаншен водитель грузовика фирмы Evergreen устроил ДТП. Об этом сообщает Mothership.

Причиной огромной пробки на трассе стало препятствие, в которое врезался водитель. Так же как и в случае с кораблем в Суэцком канале. Примечательно, что характер аварии очень схож с тем, что происходит с севшим на мель кораблем. Судя по опубликованным фото, событие произошло 27 марта в 9:55 утра.

В китайской социальной сети обсуждают сходство характера аварии, а также то, под каким углом застряли оба транспортных средства. Пользователи провели сравнение фото двух происшествий.

[ + – ] Судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале Фото: Скриншот

А вот фотография фуры, попавшей в ДТП:

[ + – ] Фура, которая врезалась в ограждение Фото: Скриншот

Грузовик, как видно на фото, действительно остановился под похожим углом, особенно на нижнем фото видно сходство. Но достоверно не известно, является ли водитель грузовика сотрудником "Evergreen" или же он только перевозил их контейнер. Также нет подробностей о состоянии водителя.

Напомним, во вторник, 24 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given сел на мель на юге Суэцкого канала и перекрыл движение по нему. Участники спасательной операции заявили, что для освобождения застрявшего контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может потребоваться несколько недель. А украинский концерн "Антонов" заявил о готовности предоставить "крыло помощи".

27 марта судно удалось немного сдвинуть с места. А президент Египта распорядился, чтобы его начали разгружать дабы уменьшить его вес.