Фура компанії, чиє судно заблокувало Суецький канал, влаштувало схоже ДТП в Китаї (фото)

На автомагістралі вантажівку з причепом фірми Evergreen врізався в перешкоду, заблокувавши дорогу і зупинившись під схожим кутом — прямо як і суховантаж Ever Given.

У китайському місті Нанкін на автомагістралі Чанша водій вантажівки фірми Evergreen влаштував ДТП. Про це повідомляє Mothership.

Причиною величезного затору на трасі стала перешкода, в яку врізався водій. Так само як і у випадку з кораблем в Суецькому каналі. Примітно, що характер аварії дуже схожий з тим, що стався з кораблем, який сів на мілину. Судячи з опублікованих фото, подія сталася 27 березня о 9:55 ранку.

У китайській соціальній мережі обговорюють схожість характеру аварії, а також те, під яким кутом застрягли обидва транспортні засоби. Користувачі провели порівняння фото двох подій.

[ + – ] Судно Ever Given, що сіло на мілину в Суецькому каналі Фото: Скріншот

А ось фотографія фури, що потрапила в ДТП:

[ + – ] Фура, яка врізалася в огорожу Фото: Скриншот

Вантажівка, як видно на фото, дійсно зупинилась під схожим кутом, особливо на нижньому фото видно подібність. Але достеменно не відомо, чи є водій вантажівки співробітником "Evergreen" або ж він тільки перевозив їхній контейнер. Також немає подробиць щодо стану водія.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня один з найбільших у світі контейнеровоз Ever Given сів на мілину на півдні Суецького каналу і перекривши рух по ньому. Учасники рятувальної операції заявили, що для звільнення застряглого контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі може знадобитися кілька тижнів. А український концерн "Антонов" заявив про готовність надати "крило допомоги".

27 березня судно вдалося трохи зрушити з місця. А президент Єгипту розпорядився, щоб його почали розвантажувати задля зменшення ваги.