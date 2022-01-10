Киргизский пианист Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане и направляется домой

Освобождению музыканта способствовала широкая медийная огласка, возмущение общественности обеих стран и дипломатический скандал.

Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане. Сейчас молодой человек, которого пытались выдать за погромщика, направлен в Бишкек, сообщает ресурс Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

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Рузахунова освободили после того, как инцидент с его задержанием получил огласку не только в информационной, но и в дипломатической сфере. В воскресенье, 9 января замминистра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана в республике Рапилю Жошыбаеву ноту протеста относительно задержания музыканта. Мадмаров призвал предоставить консулу Кыргызстана доступ к Рузахунову и освободить его. В то же время возле здания посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг с требованиями освободить пианиста.

Кроме того, первый замглавы МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев после задержания Викрама Рузахунова провел телефонные разговоры с Рапилем Жошыбаевым и заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым.

Казахский посол заверил дипломатов, что органами республики будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.

После этого департамент консульской службы МИД Кыргызстана заверил родственников музыканта, что министерство предпринимает всевозможные меры по его по его освобождению.

В чем обвиняли Викрама Рузахунова?

Казахские силовики опубликовали видео, на котором якобы один из участников протестных акций в признается в том, что он участвовал в митинге за деньги. По словам мужчины, на лице которого видны следы побоев, 1 января с ним созвонились неизвестные и предложили на платной основе участвовать в протестах, оплатив авиаперелет и проживание.

Однако позже выяснилось, что на кадрах был известный джазовый музыкант из соседней Киргизии — Викрам Рузахунов, которого на родине ищут родственники. На ситуацию отреагировали высшие должностные лица Киргизии, подчеркнув, что Рузахунов не может быть террористом.

Напомним, в Казахстане нашли мертвыми двух высокопоставленных силовиков. Умер глава полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, которому грозил трибунал за протесты, а также генерал Комитета нацбезопасности Азамат Ибраев.