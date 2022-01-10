Киргизький піаніст Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти в Казахстані та прямує додому

Звільненню музиканта сприяли широкий медійний розголос, обурення громадськості обох країн і дипломатичний скандал.

Музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти в Казахстані. Наразі молодик, якого намагалися видати за погромника, спрямований у Бішкек, повідомляє ресурс Sputnik Киргизстан із посиланням на пресслужбу Держкомітету національної безпеки Киргизької Республіки.

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Рузахунова звільнили після того, як інцидент із його затриманням набув розголосу не лише в інформаційній, а й у дипломатичній сфері. У неділю, 9 січня, заступник міністра закордонних справ Киргизстану Азізбек Мадмаров вручив послу Казахстану в республіці Рапілю Жошыбаєву ноту протесту щодо затримання музиканта. Мадмаров закликав надати консулу Киргизстану доступ до Рузахунова та звільнити його. Водночас біля будівлі посольства Казахстану в Бішкеку пройшов мітинг із вимогами звільнити піаніста.

Крім того, перший заступник глави МЗС Киргизстану Нуран Ніязалієв після затримання Вікрама Рузахунова провів телефонні розмови з Рапілем Жошибаєвим і заступником міністра закордонних справ Казахстану Маратом Сиздиковим.

Казахський посол запевнив дипломатів, що органами республіки буде проведено ретельне розслідування із з'ясуванням усіх обставин і причин того, що сталося.

Після цього департамент консульської служби МЗС Киргизстану запевнив родичів музиканта, що міністерство вживає всіляких заходів щодо його звільнення.

У чому звинувачували Вікрама Рузахунова?

Казахські силовики опублікували відео, на якому нібито один із учасників протестних акцій зізнається в тому, що він брав участь у мітингу за гроші. За словами чоловіка, на обличчі якого видно сліди побоїв, 1 січня йому зателефонували невідомі та запропонували на платній основі брати участь у протестах, сплативши за авіапереліт і проживання.

Проте пізніше з'ясувалося, що на кадрах був відомий джазовий музикант із сусідньої Киргизії Вікрам Рузахунов, якого на батьківщині шукають родичі. На ситуацію відреагували вищі посадовці Киргизії, наголосивши, що Рузахунов не може бути терористом.

Нагадаємо, у Казахстані знайшли мертвими двох високопоставлених силовиків. Помер голова поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов, котрому загрожував трибунал за протести, а також генерал Комітету нацбезпеки Азамат Ібраєв.