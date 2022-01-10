Освобожденный в Казахстане пианист Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек (видео)

Музыкант заверил, что пытки казахские силовики к нему не применялись, а травмы он получил в ходе жесткого задержания со стороны военных.

Пианист из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан в Казахстане по подозрению в участии в восстании, вернулся в Бишкек. Артист заверил, что не участвовал в митингах против казахстанских властей, однако решил оговорить себя, чтобы его депортировали как можно быстрее. Об этом музыкант сказал во время общения с журналистами в Бишкеке, в понедельник, 10 января.

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Рузахунов сообщил, что 2 января он прибыл в казахстанский город Алматы по приглашению друга. На протяжении нескольких дней, с 4 по 6 января, артист не выходил из дома из-за беспорядков в городе.

"Но ситуация продолжала накаляться, отключили интернет, продуктовые магазины перестали работать. Поэтому я предпринял попытку уехать домой", — сказал музыкант.

Рузахунов рассказал, что 7-го января на посту на трассе Алматы-Бишкек его задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения.

"В камере обходились вежливо, давали еду, горячий чай. Четыре для я там пробыл до выяснения обстоятельств. Усилиями властей Кыргызстана меня вернули", — добавил пианист.

[ + – ] Рузахунов о своем задержании в Казахстане

По словам музыканта, он сделал заявление об участии в митинге против властей в Алматы специально, чтобы быстрее вернуться на родину.

"Был такой путь, я услышал от сокамерников, если сделать такое заявление о том, что якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел на митинг в Алматы, то тебя сразу депортируют в Бишкек. Поэтому я решил наговорить на себя", — сказал Рузахунов.

Артист также отметил, что получил синяки и другие травмы при "жестком задержании с применением силы", а не в ходе пыток.

"На посту с военными особо не разговариваешь, ничего им не докажешь, поэтому они в жесткой мере задерживали всех… Пыток не было, то, что вы видите — это было сделано военными при задержании. То, что вы видите на лице и прочее — это все пройдет. Я очень рад, что жив-здоров", — сказал музыкант.

Также Рузахунов выразил благодарность властям Кыргызстана за помощь в возвращении домой.

"За все эти годы я по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа. Спасибо властям за заботу и за их работу", — сказал артист.

Напомним, 9 января казахстанские силовики показали видео, на котором задержанный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов утверждает, что участвовал в митинге против властей Казахстана за деньги. На кадрах видно, что артист дает показания будучи сильно травмированным. Родные музыканта обратились к кыргызским властям за помощью.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана в республике Рапилю Жошыбаеву ноту протеста в связи с задержанием музыканта. Также у здания посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг с требованиями освободить пианиста.

10 января СМИ сообщили, что Рузахунов освобожден из под стражи.