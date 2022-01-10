Звільнений у Казахстані піаніст Вікрам Рузахунов повернувся до Бішкека (відео)

Музикант запевнив, що катування казахські силовики до нього не застосовували, а травми він отримав під час жорсткого затримання з боку військових.

Піаніст із Киргизстану Вікрам Рузахунов, який був затриманий у Казахстані за підозрою в участі в повстанні, повернувся до Бішкека. Артист запевнив, що не брав участі в мітингах проти казахстанської влади, проте вирішив намовити на себе, щоб його депортували якнайшвидше. Про це музикант сказав під час спілкування з журналістами в Бішкеку, у понеділок, 10 січня.

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Рузахунов повідомив, що 2 січня він прибув до казахстанського міста Алмати на запрошення друга. Протягом кількох днів, з 4 по 6 січня, артист не виходив із дому через заворушення в місті.

"Але ситуація продовжувала загострюватися, відключили інтернет, продуктові магазини перестали працювати. Тому я зробив спробу поїхати додому", — сказав музикант.

Рузахунов розповів, що 7-го січня на посту на трасі Алмати-Бішкек його затримали військові та доставили до камери попереднього ув'язнення.

"У камері обходилися ввічливо, давали їжу, гарячий чай. Чотири дні я пробув до з'ясування обставин. Зусиллями влади Киргизстану мене повернули", — додав піаніст.

[ + – ] Рузахунов про своє затримання в Казахстані

За словами музиканта, він зробив заяву про участь у мітингу проти влади в Алмати спеціально, щоб швидше повернутися на батьківщину.

"Був такий шлях, я почув від співкамерників, якщо зробити таку заяву про те, що нібито тобі пропонували гроші і ти прилетів на мітинг до Алмати, то тебе одразу депортують до Бішкека. Тому я вирішив наговорити на себе", — сказав Рузахунов.

Артист також зазначив, що отримав синці та інші травми при "жорсткому затриманні із застосуванням сили", а не під час тортур.

"На посту з військовими особливо не розмовляєш, нічого їм не доведеш, тому вони жорстко затримували всіх... Катувань не було, те, що ви бачите — це було зроблено військовими при затриманні. Те, що ви бачите на обличчі та інше — це все пройде. Я дуже радий, що живий-здоровий", — сказав музикант.

Також Рузахунов висловив подяку владі Киргизстану за допомогу в поверненні додому.

"За всі ці роки я по-справжньому не усвідомлював, наскільки я пишаюся бути сином киргизького народу. Дякуємо владі за турботу та за їхню роботу", — сказав артист.

Нагадаємо, 9 січня казахстанські силовики показали відео, на якому затриманий джазовий музикант з Киргизстану Вікрам Рузахунов стверджує, що брав участь у мітингу проти влади Казахстану за гроші. На кадрах видно, що артист дає показання, будучи сильно травмованим. Рідні музиканта звернулися до киргизької влади за допомогою.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ Киргизстану Азізбек Мадмаров вручив послу Казахстану в республіці Рапілю Жошибаєву ноту протесту через затримання музиканта. Також біля будівлі посольства Казахстану в Бішкеку пройшов мітинг із вимогами звільнити піаніста.

10 січня ЗМІ повідомили, що Рузахунова звільнено з-під варти.