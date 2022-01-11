Не пожалели даже жеребят: на Алтае расстреляли табун из 53 лошадей (видео)

Массовый забой животных может быть связан с конфликтом фермера, которому принадлежал табун и жителями одного из поселков.

Алтайском крае неизвестные убили более полусотни кобыл и жеребят, отпущенных на свободный выпас. В каждое животное выпустили по две пули под сердце, сообщает ресурс Сибирь.Реалии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мертвых животных обнаружили между селами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе – самостоятельно добывали себе корм. Табун принадлежал фермеру Николаю Дрокову.

"Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали", — рассказывает фермер.

Кроме того, хозяин табуна отмечает, что убийства животных происходят уже не первый раз — в прошлом году у него точно так убили семь лошадей. Полиция так и не нашла злоумышленников. При этом мужчина исключает происки конкурентов, так как конезаводчиков в районе не так уж много.

"Я не думаю, что это конкуренты, у нас разведением лошадей занимаются-то всего человека 3-4, мы друг другу не мешаем", — говорит Николай Дроков.

По предварительной информации правоохранителей, уничтожение животных могло произойти из хулиганства или из мести. Это связано с конфликтом между фермером и местными жителями, которые жаловались, что лошади Дрокова вытаптывают их посевы.

На данный момент полицией за фактом умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ, ведется следствие.

Напомним, в США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Замороженный в 1980 году ген лошади хранили в морозильной камере – это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году.

А целый табун сородичей американской клонированной лошади сфотографировали в Чернобыльской зоне отчуждения. Занесенные в Красную книгу животные прекрасно себя чувствуют в диких лесах ЧЗО.