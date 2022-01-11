Не пожаліли навіть лошат: на Алтаї розстріляли табун із 53 коней (відео)

Масовий забій тварин може бути пов'язаний із конфліктом фермера, якому належав табун, і жителями одного з селищ.

Алтайському краї невідомі вбили понад пів сотні кобил і лошат, відпущених на вільний випас. У кожну тварину випустили по дві кулі під серце, повідомляє ресурс "Сибір.Реалії".

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Мертвих тварин виявили між селами Солонівка та Камишенька, де тварини були на так званому вільному випасі – самостійно добували собі корм. Табун належав фермеру Миколі Дрокову.

"Їх загнали в кут і по-снайперськи розстріляли — по два постріли точно під лопатку під серце. Це не людина якась, звір — так навіть фашисти не чинили", — розповідає фермер.

Крім того, господар табуна зазначає, що вбивства тварин відбуваються вже не вперше — торік у нього точно так само убили сімох коней. Поліція так і не знайшла зловмисників. При цьому чоловік виключає підступи конкурентів, оскільки заводчиків коней у районі не так багато.

"Я не думаю, що це конкуренти, у нас розведенням коней займаються всього людини 3-4, ми один одному не заважаємо", — говорить Микола Дроков.

За попередньою інформацією правоохоронців, знищення тварин могло статися через хуліганство або з помсти. Це пов'язано з конфліктом між фермером і місцевими жителями, які скаржилися, що коні Дрокова витоптують їхні посіви.

Наразі поліцією за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 167 КК РФ, ведеться слідство.

Нагадаємо, у США клонували коня Пржевальського, який помер близько 40 років тому. Заморожений 1980 року ген коня зберігали в морозильній камері – це були клітини жеребця, який народився 1975 року.

А цілий табун родичів американського клонованого коня сфотографували в Чорнобильській зоні відчуження. Занесені до Червоної книги тварини чудово почуваються в диких лісах ЧЗО.