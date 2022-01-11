"Россия получит по яйцам": появилась реакция МИД РФ на угрозы евродепутата

Острым высказываниям предшествовали слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что НАТО — геополитический проект по освоению территорий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала евродепутата и экс-главу МИД Польши Радослава Сикорского жертвой концепции гендерного разнообразия. Сообщение Захаровой появилось в ее Telegram-канале.

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Таким образом спикер российского МИД ответила политику на заявление, что "Россия получит по яйцам".

"Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", — написала Захарова.

С чего начался скандал

11 января Радослав Сикорский написал в Twitter, что Россия "серийный насильник и получит по яйцам". Таким образом он ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО — это геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Польский дипломат решил поддержать обсуждение РФ в Восточной Европе.

Как известно, 10 января США и Россия провели переговоры в Женеве по гарантиям безопасности. В Москве заявили, что диалог оказался безрезультатным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщил, что Штаты недооценивают серьезность ситуации, отказываясь от инициативы нерасширения НАТО.

Вашингтон решил отложить обсуждение некоторых тем до заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.