"Росія отримає по яйцях": в МЗС РФ відреагували на загрозу євродепутату

Гострим висловлюванням передували слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала євродепутата й ексглаву МЗС Польщі Радослава Сікорського жертвою концепції гендерної різноманітності. Повідомлення Захарової з'явилося у її Telegram-каналі.

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Так речниця російського МЗС відповіла політику на заяву, що "Росія отримає по яйцях".

"Росія — жіночого роду. Мабуть, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності", — написала Захарова.

З чого розпочався скандал

11 січня Радослав Сікорський написав у Twitter, що Росія "серійний ґвалтівник і отримає по яйцях". Так він відповів міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО — це геополітичний проєкт з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.

Польський дипломат вирішив підтримати обговорення РФ у Східній Європі.

Як відомо, 10 січня США та Росія провели переговори в Женеві щодо гарантій безпеки. У Москві заявили, що діалог виявився безрезультатним. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков також повідомив, що Штати недооцінюють серйозність ситуації, відмовляючись від ініціативи нерозширення НАТО.

Вашингтон вирішив відкласти обговорення деяких тем до засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.