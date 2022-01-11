Жене Макрона анонимно сообщили о связи мужа-президента с геем, - Daily Mail (видео)

По информации журналистов, первая леди Франции была потрясена случившимся. Это произошло после скандала с ее "трансгендерностью".

Первая леди Франции Бриджит Макрон получила звонок от анонима, который сообщил о сексуальной связи ее мужа-президента Эммануэль Макрон с геем. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на фильм, который показал французский телеканал BFM TV.

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"Я знаю, что ваш муж сейчас с мужчиной", — услышала Бриджит голос в телефоне, который был проверен на безопасность.

Политический комментатор Николя Присетт утверждает это в новом документальном фильме под названием "В аду президентских кампаний" на BFM — самом популярном новостном телеканале Франции.

Сенатор Франсуа Патриат, член партии Макрона, рассказал о потрясении первой леди после звонка. По его словам, она сказала своим друзьям следующее после сообщения анонима:

"Вы понимаете, что они посмели сказать? Нас совершенно не щадят! Я была опечалена и потрясена, услышав это, но мы будем двигаться дальше".

Издание отмечает, что разница в возрасте между Макронами в 24 года всегда создавала проблемы, тем более что они начали отношения, когда Эммануэль Макрон был еще школьником в их родном городе Амьене, на севере Франции.

Его роман с замужней учительницей и матерью троих детей Бриджит вызвал скандал, но с тех пор пара остается вместе.

Макроны поженились в 2007 году на пляжном курорте Ле-Туке в Ла-Манше, чем вызвали крайнее недовольство близких людей.

Напомним, в сети распространились слухи, что Бриджит Макрон трансгендер. Из-за этого жена президента Франции подала в суд на распространителей информации.