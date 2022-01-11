Дружині Макрона анонімно повідомили про зв'язок чоловіка-президента з геєм, — Daily Mail (відео)

За інформацією журналістів, перша леді Франції була вражена подією. Це сталося після скандалу з її "трансгендерністю".

Перша леді Франції Бріжит Макрон отримала дзвінок від аноніма, який повідомив про сексуальний зв'язок її чоловіка-президента Емманюеля Макрона з геєм. Про це повідомив Daily Mail з посиланням на фільм, який показав французький телеканал BFM TV.

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"Я знаю, що ваш чоловік зараз із чоловіком", — почула Бріжит голос у телефоні, який був перевірений на безпеку.

Політичний коментатор Ніколя Прісетт стверджує це в новому документальному фільмі під назвою "У пеклі президентських кампаній" на BFM — найпопулярнішому телеканалі новин Франції.

Сенатор Франсуа Патріат, член партії Макрона, розповів про потрясіння першої леді після дзвінка. За його словами, вона сказала своїм друзям таке після повідомлення аноніма:

"Ви розумієте, що вони посміли сказати? Нас зовсім не шкодують! Я була засмучена і вражена, почувши це, але ми рухатимемося далі".

Видання зазначає, що різниця у віці між подружжям Макрон у 24 роки завжди створювала проблеми, тим більше, що вони почали відносини, коли Емманюель Макрон був ще школярем у їхньому рідному місті Ам'єні, на півночі Франції.

Його роман із заміжньою вчителькою та матір'ю трьох дітей Бріжит викликав скандал, але з того часу пара залишається разом.

Макрони одружилися у 2007 році на пляжному курорті Ле-Туке в Ла-Манші, чим викликали невдоволення близьких людей.

Нагадаємо, у мережі поширилися чутки, що Бріжит Макрон трансгендер. Через це дружина президента Франції подала до суду на розповсюджувачів інформації.