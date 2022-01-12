Самое горячее место на Земле: Аргентина страдает от рекордной жары +45°C

Проблемой для местных жителей стало и то, что во многих регионах пропало электричество, из-за чего они не могут включить кондиционеры.

В Аргентине зафиксировали рекордную температуру выше +40°C, из-за чего страна стала самым жарким местом на планете. Местные жители страдают от перебоев электричества и всеми путями спасаются от духоты, пишет Reuters.

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Известно, что сотни тысяч людей остались без электроснабжения, когда в столице Буэнос-Айресе и его окрестностях произошел сбой в электросетях.

"Я пришел домой, а мы остались без электричества, и дом превратился в печь", — сказал Хосе Касабаль, который отправил детей к бабушке, чтобы те поплавали в бассейне.

Сухая жаркая погода в Аргентине уже наносит удар по урожаю. Температура в стране даже превысила показатели Австралии.

Местные жители говорят, что уже с самого утра градусник показывает около 31°C. Из-за того, что в некоторых регионах нет электричества, люди не могут подключить кондиционеры, чтобы хоть как-то спасаться от жары.

Власти призывают аргентинцев не выходить на улицу в солнцепек, носить легкую одежду и пить воду.

"В эти дни мы должны быть очень осторожны", — сказал мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригес Ларрета.

Метеоролог Лукас Беренгуа сказал, что жара зашкаливает и может установить рекорды в стране.

"Это необычная по своим характеристикам тепловая волна, с экстремальными температурными значениями, которые будут анализироваться после ее завершения, и она может породить некоторые исторические рекорды для температур Аргентины и сохранения жары", — сказал он.

В последние годы в Аргентине наблюдается необычное количество лесных пожаров в дельте главной реки страны, а уровень воды в главной реке Парана упал почти до 80-летнего минимума.

"Я родилась здесь в умеренном климате и видела, как менялась температура с годами, и это не то, к чему мы привыкли", — сказала местная жительница Марта Лоруссо.

Она добавила, что погода просто убивает ее.

"Я пью литрами воду и делаю все, что могу. А тут еще и без электричества. Я не знаю, что делать", — добавила Лоруссо.

Ранее сообщалось, что агентство ООН отметило температурный рекорд в Арктике, который зафиксировали в сибирском городе Верхоянск. Там температура побила отметку в 38°C.

Напомним, британские климатологи прогнозируют, что 2022 год будет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.