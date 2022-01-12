Найгарячіше місце на Землі: Аргентина страждає від рекордної спеки +45°C
Проблемою для місцевих жителів стало те, що в багатьох регіонах зникла електрика, через що вони не можуть вмикнути кондиціонери.
В Аргентині зафіксували рекордну температуру вище +40°C, через що країна стала найспекотнішим місцем на планеті. Місцеві жителі страждають від перебоїв електрики й усіма шляхами рятуються від задухи, пише Reuters.
Відомо, що сотні тисяч людей залишилися без електропостачання, коли в столиці Буенос-Айресі та його околицях стався збій у електромережах.
"Я прийшов додому, а ми залишилися без електрики, і будинок перетворився на піч", — сказав Хосе Касабаль, який відправив дітей до бабусі, щоб ті поплавали в басейні.
Суха спекотна погода в Аргентині вже завдає удару по врожаю. Температура країни навіть перевищила показники Австралії.
Місцеві жителі кажуть, що із самого ранку термометр показує майже 31°C. Через те, що в деяких регіонах немає електрики, люди не можуть підключити кондиціонери, щоб хоч якось рятуватися від спеки.
Влада закликає аргентинців не виходити на вулицю в осоння, носити легкий одяг і пити воду.
"У ці дні ми маємо бути дуже обережними", — сказав мер Буенос-Айресу Орасіо Родрігес Ларрета.
Метеоролог Лукас Беренгуа сказав, що спека зашкалює та може встановити рекорди в країні.
"Це незвичайна за своїми характеристиками теплова хвиля, з екстремальними температурними значеннями, які будуть аналізуватись після її завершення, і вона може породити деякі історичні рекорди для температур Аргентини та збереження спеки", — сказав він.
В останні роки в Аргентині спостерігається незвичайна кількість лісових пожеж у дельті головної річки країни, а рівень води у головній річці Парана впав майже до 80-річного мінімуму.
"Я народилася тут у помірному кліматі та бачила, як змінювалася температура з роками, і це не те, до чого ми звикли", — сказала місцева мешканка Марта Лоруссо.
Вона додала, що погода просто вбиває її.
"Я п'ю літрами воду та роблю все, що можу. А тут ще й без електрики. Я не знаю, що робити", — додала Лоруссо.
Раніше повідомлялося, що агентство ООН зазначило температурний рекорд в Арктиці, який зафіксували у сибірському місті Верхоянську. Там температура побила позначку 38°C.
Нагадаємо, британські кліматологи прогнозують, що 2022 рік буде одним із найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.