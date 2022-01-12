В Канаде введут огромный налог для невакцинированных от COVID-19

Аналитики не ждут, что это будет стимулировать людей прививаться. Такого эффекта можно добиться только поощряя вакцинацию, говорят специалисты.

В канадском Квебеке введут налог на взрослых, которые не хотят прививаться от COVID-19. Критики инициативы называют ее "конституционно уязвимой", но эксперты говорят, что провинция имеет на это право и оспаривание решения будет безуспешным. Об этом сообщает GlobalNews.

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Премьер-министр Франсуа Лего заявил, что штраф для невакцинированных будет "значительным". Те, кто имеет медицинское освобождение от прививки, будут освобождены от налога.

Эксперты в области права говорят, что провинции имеют конституционное право взимать прямые налоги для оплаты таких услуг, как здравоохранение, и что с точки зрения справедливости имеет смысл заставить тех, кто создает наибольшую нагрузку на систему здравоохранения, платить за нее больше.

"Они не отбирают у людей свободу, они просто требуют, чтобы люди платили определенную цену, если они представляют риск", — сказал Дэвид Дафф, профессор Школы права Питера А. Алларда при Университете Британской Колумбии.

Отмечается, что налог водят на фоне сильной нагрузки на систему здравоохранения, которую спровоцировало инфицирование граждан штаммом Омикрон. Все больше зараженных попадают в больницу.

Известно, что половина пациентов, находящихся в реанимации, невакцинированы — несмотря на то, что эта группа составляет 10 процентов взрослого населения.

Хотя этот налог является беспрецедентным для Канады, подобные меры были введены и в других странах. Австрия объявила в декабре, что лица, отказывающиеся от вакцинации в возрасте старше 13 лет, должны будут выплачивать штрафы в размере до 3 600 евро (5 139 канадских долларов) каждые три месяца. Начиная с этого месяца, Греция будет штрафовать жителей в возрасте 60 лет и старше, которые отказываются от вакцинации, на 100 евро (142 канадских доллара) ежемесячно. А в Италии жители в возрасте 50 лет и старше теперь обязаны пройти вакцинацию, иначе им грозит штраф до 1 600 евро (2 287 канадских долларов).

Напомним, еще в начале прошлого года в Испании приняли решение штрафовать всех жителей, которые примут решение отказаться прививаться от коронавируса. Сумма штрафа будет доходить до 60 тыс. евро.

Как сообщалось, жителям Европы придется прививаться от коронавируса чаще — принято решение о сокращении срока действия COVID-сертификата.