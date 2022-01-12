У Канаді запровадять величезний податок для невакцинованих від COVID-19

Аналітики не чекають, що це стимулюватиме людей щеплюватися. Такого ефекту можна досягти, лише заохочуючи вакцинацію, кажуть фахівці.

У канадському Квебеку запровадять податок на дорослих, які не хочуть щепитися від COVID-19. Критики ініціативи називають його "конституційно вразливим", але експерти кажуть, що провінція має на це право і заперечення рішення буде безуспішним. Про це повідомляє GlobalNews.

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Прем'єр-міністр Франсуа Лего заявив, що штраф для невакцинованих буде "значним". Тих, хто має медичне звільнення від щеплення, буде звільнено від податку.

Експерти в галузі права кажуть, що провінції мають конституційне право стягувати прямі податки для оплати таких послуг, як охорона здоров'я, і що з точки зору справедливості є сенс змусити тих, хто створює найбільше навантаження на систему охорони здоров'я, платити за неї більше.

"Вони не відбирають у людей свободу, вони просто вимагають, щоб люди платили певну ціну, якщо вони становлять ризик", — сказав Девід Дафф, професор Школи права Пітера А. Алларда при Університеті Британської Колумбії.

Зазначається, що податок водять на фоні сильного навантаження на систему охорони здоров'я, яке спровокувало інфікування громадян штамом Омікрон. Дедалі більше заражених потрапляють до лікарні.

Відомо, що половина пацієнтів, які перебувають у реанімації, невакциновані, попри те, що ця група становить 10 відсотків дорослого населення.

Хоча цей податок безпрецедентний для Канади, подібні заходи були введені і в інших країнах. Австрія оголосила у грудні, що особи, які відмовляються від вакцинації віком від 13 років, повинні будуть виплачувати штрафи в розмірі до 3 600 євро (5 139 канадських доларів) кожні три місяці. Починаючи з цього місяця, Греція штрафуватиме мешканців віком 60 років та старших, які відмовляються від вакцинації, на 100 євро (142 канадські долари) щомісяця. А в Італії жителі віком 50 років і старші тепер зобов'язані пройти вакцинацію, інакше їм загрожує штраф до 1600 євро (2287 канадських доларів).

Нагадаємо, ще на початку минулого року в Іспанії ухвалили рішення штрафувати всіх жителів, які ухвалять рішення відмовитися щепитися від коронавірусу. Сума штрафу сягатиме 60 тис. євро.

Як повідомлялося, мешканцям Європи доведеться щеплюватися від коронавірусу частіше — ухвалено рішення про скорочення терміну дії COVID-сертифікату.