Іспанців штрафуватимуть до 60 тисяч євро за відмову від вакцинації

За умови, що небажання вакцинуватися загрожує здоров'ю та життю.

В Іспанії влада автономного регіону Галісія має намір штрафувати всіх жителів, які вирішать відмовитися робити щеплення від коронавірусу.

Як інформує The Local, законопроектом, який розробляє місцевий уряд, за необгрунтовану відмову вакцинуватися пропонується штрафувати від однієї до трьох тисяч євро.

За умови, що відмова від вакцинації загрожуватиме життю чи здоров'ю громадян, то розмір штрафу складе від 3 до 60 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що 79-річний екс-президент Чехії Вацлав Клаус, який виступає проти коронавірусних обмежень в своїй країні, заразився на коронавірус.

У цілому ж кількість заражених на коронавірус чехів зростає, частка важко хворих також дуже висока. Кількість померлих за минулу добу майже вдвічі перевищує кількість таких днем раніше.

А в Ізраїлі знімаються обмеження з низки установ після того, як майже 50% населення отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу з двох запланованих.

Фокус повідомляв про те, що кардинал Джузеппе Бертело видав указ, в якому інформує про ризик втратити роботу за умови, що співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин.

Водночас, в Україні, згідно з опитуванням, готовність зробити щеплення від коронавірусу незважаючи ні на що висловили лише 8% українців.