Испанцев будут штрафовать до 60 тысяч евро за отказ от вакцинации

В случае, если нежелание вакцинироваться создаст угрозу для здоровья и жизни

В Испании власти автономного региона Галисия намерены штрафовать всех жителей, которые примут решение отказаться прививаться от коронавируса.

Как информирует The Local, законопроектом, который разрабатывает местное правительство, за необоснованный отказ вакцинироваться предлагается штрафовать от одной до трех тысяч евро.

В случае, если отказ от вакцинации создаст угрозу для жизни или здоровья граждан, то размер штрафа составит от 3 до 60 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 79-летний экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступающий против коронавирусных ограничений в своей стране, заразился коронавирусом.

В целом же число зараженных коронавирусом чехов растет, доля тяжело больных также очень высока. Число умерших за минувшие сутки почти в два раза превышает число таковых днем ранее.

А в Израиле снимаются ограничения с ряда учреждений после того, как около 50% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса из двух запланированных.

Фокус сообщал о том, что кардинал Джузеппе Бертело выдал указ, в котором информирует о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин.

В то же время, в Украине, согласно опросу, готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев.