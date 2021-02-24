В Чехии вспышка COVID-19. Заразился выступающий против вакцинации экс-президент Клаус

79-летний глава государства не раз критиковал карантинные меры, а когда действующий глава государства призвал его вакцинироваться – тот публично отказался. Вчера он получил положительный тест на коронавирус.

79-летний экс-президент Чехии Вацлав Клаус, выступающий против коронавирусных ограничений в своей стране, заразился коронавирусом. Об этом накануне вечером сообщило издание Lidovky.cz со ссылкой на представителя Института Вацлава Клауса Петра Мацинку.

"У господина Клауса во вторник был получен позитивный результат тестирования на наличие коронавируса. Лечение он будет проходить в домашней обстановке", – говорится в сообщении.

До этого Клаус неоднократно пренебрежительно высказывался о карантине и вакцинации. 28 октября и 17 ноября прошлого года, в государственные праздники, он появлялся в общественных местах без маски, за что был оштрафован на 3 тысячи крон (около 140 долларов) и 10 тысяч крон (около 465 долларов) соответственно.

Действующий глава государства Милош Земан неоднократно призывал Клауса сделать прививку от коронавируса, напоминая о том, что в преклонном возрасте тот представляет для бывшего президента опасность. Однако бывший президент публично заявил, что не станет прививаться.

В целом же число зараженных коронавирусом чехов растет, доля тяжело больных также очень высока.

Фото: Скриншот

Число умерших за минувшие сутки почти в два раза превышает число таковых днем ранее.

Фото: Скриншот

Как сообщает Idnes.cz, из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом чехи теперь обязаны носить по две маски в общественном транспорте и магазинах, чтобы замедлить распространение вируса.

Напомним, что Национальная академия наук прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине. Представители НАН заметили, что за последнюю неделю все показатели распространения коронавируса начали расти, в частности увеличивается количество госпитализаций и подтвержденных случаев заболевания в 19 из 25 областей Украины. Самые высокие темпы роста зафиксировали в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Ранее сотрудники украинского Института молекулярной биологии НАН объяснили, почему не могут исследовать мутации COVID-19. По словам ученых, у них есть необходимое оборудование для секвенирования, но главная сложность заключается в организации сотрудничества с другими инстанциями, включая министерства и Национальную академию медицинских наук. Для решения такой проблемы специалисты предложили запустить государственную программу исследований.

Фокус также писал, что ученые придумали способ борьбы с COVID-19 при помощи искусственного интеллекта.