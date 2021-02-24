У Чехії спалах COVID-19. Заразився той, хто виступав проти вакцинації екс-президент Клаус
79-річний глава держави не раз критикував карантинні заходи, а коли чинний глава держави закликав його вакцинуватися — той публічно відмовився. Вчора він отримав позитивний тест на коронавірус.
79-річний екс-президент Чехії Вацлав Клаус, який виступає проти коронавірусних обмежень у своїй країні, заразився коронавірусом. Про це напередодні ввечері повідомило видання Lidovky.cz із посиланням на представника Інституту Вацлава Клауса Петра Мацінку.
"Пан Клаус у вівторок отримав позитивний результат тестування на наявність коронавірусу. Лікування він проходитиме в домашній обстановці", — йдеться в повідомленні.
До цього Клаус неодноразово зневажливо висловлювався про карантин і вакцинації. 28 жовтня і 17 листопада минулого року, у державні свята, він з'являвся в громадських місцях без маски, за що був оштрафований на 3 тисячі крон (приблизно 140 доларів) і 10 тисяч крон (приблизно 465 доларів) відповідно.
Чинний глава держави Мілош Земан неодноразово закликав Клауса зробити щеплення від коронавірусу, нагадуючи про те, що в похилому віці той представляє для колишнього президента небезпеку. Однак колишній президент публічно заявив, що не робитиме цю процедуру.
У цілому ж кількість заражених на коронавірус чехів зростає, частка важко хворих також дуже висока.
Кількість померлих за минулу добу майже вдвічі перевищує кількість таких днем раніше.
Як повідомляє Idnes.cz, через різке погіршення ситуації з коронавірусом чехи тепер зобов'язані носити по дві маски в громадському транспорті та магазинах, щоб уповільнити поширення вірусу.
Нагадаємо, що Національна академія наук прогнозує погіршення ситуації з COVID-19 в Україні. Представники НАН помітили, що за останній тиждень всі показники поширення коронавірусу почали зростати, зокрема збільшується кількість госпіталізацій і підтверджених випадків захворювання в 19 з 25 областей України. Найвищі темпи зростання зафіксували у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Раніше співробітники українського Інституту молекулярної біології НАН пояснили, чому не можуть досліджувати мутації COVID-19. За словами вчених, у них є необхідне обладнання для секвенування, але головна складність полягає в організації співпраці з іншими інстанціями, враховуючи міністерства та Національну академію медичних наук. Для вирішення такої проблеми фахівці запропонували запустити державну програму досліджень.
Фокус також писав, що вчені вигадали спосіб боротьби з COVID-19 за допомогою штучного інтелекту.