У Чехії спалах COVID-19. Заразився той, хто виступав проти вакцинації екс-президент Клаус

79-річний глава держави не раз критикував карантинні заходи, а коли чинний глава держави закликав його вакцинуватися — той публічно відмовився. Вчора він отримав позитивний тест на коронавірус.

79-річний екс-президент Чехії Вацлав Клаус, який виступає проти коронавірусних обмежень у своїй країні, заразився коронавірусом. Про це напередодні ввечері повідомило видання Lidovky.cz із посиланням на представника Інституту Вацлава Клауса Петра Мацінку.

"Пан Клаус у вівторок отримав позитивний результат тестування на наявність коронавірусу. Лікування він проходитиме в домашній обстановці", — йдеться в повідомленні.

До цього Клаус неодноразово зневажливо висловлювався про карантин і вакцинації. 28 жовтня і 17 листопада минулого року, у державні свята, він з'являвся в громадських місцях без маски, за що був оштрафований на 3 тисячі крон (приблизно 140 доларів) і 10 тисяч крон (приблизно 465 доларів) відповідно.

Чинний глава держави Мілош Земан неодноразово закликав Клауса зробити щеплення від коронавірусу, нагадуючи про те, що в похилому віці той представляє для колишнього президента небезпеку. Однак колишній президент публічно заявив, що не робитиме цю процедуру.

У цілому ж кількість заражених на коронавірус чехів зростає, частка важко хворих також дуже висока.

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Кількість померлих за минулу добу майже вдвічі перевищує кількість таких днем раніше.

Фото: Скриншот

Як повідомляє Idnes.cz, через різке погіршення ситуації з коронавірусом чехи тепер зобов'язані носити по дві маски в громадському транспорті та магазинах, щоб уповільнити поширення вірусу.

Нагадаємо, що Національна академія наук прогнозує погіршення ситуації з COVID-19 в Україні. Представники НАН помітили, що за останній тиждень всі показники поширення коронавірусу почали зростати, зокрема збільшується кількість госпіталізацій і підтверджених випадків захворювання в 19 з 25 областей України. Найвищі темпи зростання зафіксували у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Раніше співробітники українського Інституту молекулярної біології НАН пояснили, чому не можуть досліджувати мутації COVID-19. За словами вчених, у них є необхідне обладнання для секвенування, але головна складність полягає в організації співпраці з іншими інстанціями, враховуючи міністерства та Національну академію медичних наук. Для вирішення такої проблеми фахівці запропонували запустити державну програму досліджень.

Фокус також писав, що вчені вигадали спосіб боротьби з COVID-19 за допомогою штучного інтелекту.