Английскому хирургу, вырезавшему инициалы на печени пациентов, запретили заниматься врачебной деятельностью

Одна из клейменных жертв получила проблемы с психикой. Второй пациент отказался общаться с полицией и общественностью.

В Англии после долгих судебных тяжб, врачебный трибунал вынес вердикт по делу 57-летнего Саймона Брэмхолла - хирурга-трансплантолога, который "брендировал" органы пациентов собственными инициалами. Врачу, временно отстраненному от врачебной практики, навсегда запретили заниматься лечением, сообщает BBC.

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Странные действия Брэмхолла стали известны общественности еще в 2013 году, когда когда другой врач обнаружил 1,6-дюймовые (4 см) инициалы на печени, ранее пересаженной Брэмхоллом. Пациент обратился за помощью, так как донорский орган стал отказывать примерно через неделю после операции.

Саймон Брэмхолл признался, что, работая в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме, использовал аргоновый лучевой коагулятор для того чтобы оставлять своеобразные "автографы" на органах пациентов.

Брэмхолл уволился с больницы Бирмингема в 2014 году, но врачебной практики не прекратил. В 2017 году доктор отличился тем, что был обвинен в нарушении общественного порядка и нанесении побоев. Суд признал врача виновным и обязал выплатить штраф в 10 000 фунтов стерлингов.

В декабре 2020 года Брэмхолл был временно отстранен от профессии, а через пять месяцев ему удалось через суд отменить запрет. После этого его дело повторно было направлено на рассмотрение в Службу трибунала для практикующих врачей (MPTS).

При рассмотрении дела дисциплинарная комиссия заявила, что это Брэмхолл совершал свои деяния "из-за определенной степени профессионального высокомерия". При этом эксперты отметили, что что его действия подорвали общественное доверие к медицинской профессии. Кроме того, отметил трибунал, хотя ни одному из пациентов не был причинен долговременный физический ущерб, они получили эмоциональные травмы. Одна из жертв получила серьезный психологический вред в результате клеймения, вторая наотрез отказалась общаться с полицией и журналистами.

В итоге Служба трибунала для практикующих врачей постановила изъять реквизиты Брэмхолла из реестров врачей и запретить заниматься лечебной практикой.

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