Англійському хірургу, який вирізав ініціали на печінці пацієнтів, заборонили займатися лікарською діяльністю

Одна з таврованих жертв отримала проблеми з психікою. Другий пацієнт відмовився спілкуватися з поліцією та громадськістю.

В Англії після довгих судових позовів, лікарський трибунал виніс вердикт у справі 57-річного Саймона Бремхолла — хірурга-трансплантолога, який "брендував" органи пацієнтів власними ініціалами. Лікарю, тимчасово відстороненому від лікарської практики, назавжди заборонили лікування, повідомляє ВВС.

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Дивні дії Бремхолла стали відомі громадськості ще у 2013 році, коли інший лікар виявив 1,6-дюймові (4 см) ініціали на печінці, раніше пересадженій Бремхоллом. Пацієнт звернувся за допомогою, тому що донорський орган став відмовляти приблизно через тиждень після операції.

Саймон Бремхолл зізнався, що, працюючи в лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі, використав аргоновий променевий коагулятор, щоб залишати своєрідні "автографи" на органах пацієнтів.

Бремхолл звільнився з лікарні Бірмінгема у 2014 році, але лікарської практики не припинив. У 2017 році лікар відзначився тим, що був звинувачений у порушенні громадського порядку та нанесенні побоїв. Суд визнав лікаря винним та зобов'язав виплатити штраф у 10 000 фунтів стерлінгів.

У грудні 2020 року Бремхолл був тимчасово відсторонений від професії, а через п'ять місяців йому вдалося через суд скасувати заборону. Після цього його справа була направлена на розгляд до Служби трибуналу для лікарів-практикантів (MPTS).

При розгляді справи дисциплінарна комісія заявила, що це Бремхолл робив свої дії "через певний рівень професійної зарозумілості". При цьому експерти зазначили, що його дії підірвали громадську довіру до медичної професії. Крім того, зазначив трибунал, хоча жодному з пацієнтів не було завдано довготривалих фізичних збитків, вони отримали емоційні травми. Одна з жертв зазнала серйозної психологічної шкоди внаслідок таврування, друга навідріз відмовилася спілкуватися з поліцією та журналістами.

У результаті Служба трибуналу для лікарів-практиків вирішила вилучити реквізити Бремхолла з реєстрів лікарів і заборонити займатися лікувальною практикою.

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