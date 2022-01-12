Соединения конопли способны защищать организм от коронавируса, - исследование

Микроэлементы каннабиса, утверждают ученые, которые блокируют поступление COVID-19 в организм, не являются наркотическими веществами.

Соединения каннабиса предотвращают проникновение коронавируса в здоровые клетки организма человека. Об этом свидетельствуют данные исследования Глобального инновационного центра конопли штата Орегон, Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США, опубликованные в Journal of Nature Products.

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Два соединения, которые обычно встречаются в конопле — каннабигероловая кислота, или CBGA, и каннабидиоловая кислота, или CBDA, — были определены в ходе химического скрининга как потенциально способные бороться с коронавирусом, сообщили специалисты Университета штата Орегон.

В ходе исследования соединения связывались с белками-шипами, присутствующими в вирусе, и блокировали один из этапов, с помощью которого патоген заражает людей.

Исследователи проверили действие соединений против альфа- и бета-вариантов вируса в лабораторных условиях.

В исследовании не было необходимости давать добавки людям или сравнивать частоту заражения среди тех, кто использует эти соединения, и тех, кто их не использует.

Издание напоминает, что конопля является источником клетчатки, пищи и корма для животных, а ее экстракты обычно добавляют в косметику, лосьоны для тела, диетические добавки и продукты питания.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины выступило за производство конопли для некоторых лекарственных препаратов.

Напомним, Мальта стала первой страной Европы, где людям разрешили не только курить марихуану, но и выращивать в ограниченных количествах для личного пользования.