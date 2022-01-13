Ла Лига обозначила Крым российским на своем сайте (фото)

Карта с "российским" Крымом до сих пор не исправлена на сайте Примеры.

На официальном сайте футбольной Ла Лиги Испании аннексированный Крым обозначили частью России. Карта отображается в списке официальных трансляторов турнира.

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При выборе Украины высвечивается контур страны без полуострова, но когда курсор навести на РФ — Крым присоединяется к этой стране.

Когда ошибку заметили, в Ла Лигу поступили требования устранить ее. Однако по состоянию на 17.00 (13 января) карту не исправили.

[ + – ] карта Ла Лиги без Крыма в Украине

[ + – ] Крым обозначили российским

Напомним, ранее Крым территорией России на своих картах обозначила компания Apple. После жалоб ошибку устранили.

Более того, карту России с аннексированным полуостровом показал в прошлом году государственный телеканал Украины "Дом".