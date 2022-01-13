Мир
Ла Лига обозначила Крым российским на своем сайте (фото)
144
Карта с "российским" Крымом до сих пор не исправлена на сайте Примеры.
На официальном сайте футбольной Ла Лиги Испании аннексированный Крым обозначили частью России. Карта отображается в списке официальных трансляторов турнира.
При выборе Украины высвечивается контур страны без полуострова, но когда курсор навести на РФ — Крым присоединяется к этой стране.
Когда ошибку заметили, в Ла Лигу поступили требования устранить ее. Однако по состоянию на 17.00 (13 января) карту не исправили.
Напомним, ранее Крым территорией России на своих картах обозначила компания Apple. После жалоб ошибку устранили.
Более того, карту России с аннексированным полуостровом показал в прошлом году государственный телеканал Украины "Дом".