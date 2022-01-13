Ла Ліга позначила Крим російським на своєму сайті (фото)

Карта з "російським" Кримом досі не виправлена на сайті Прімери.

На офіційному сайті футбольної Ла Ліги Іспанії анексований Крим позначили частиною Росії. Карта відображається у списку офіційних трансляторів турніру.

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При виборі України висвічується контур країни без півострова, але коли курсор навести на РФ – Крим приєднується до цієї країни.

Коли помилку помітили, до Ла Ліги надійшли вимоги усунути її. Проте станом на 17:00 (13 січня) карту не виправили.

[ + – ] Карта Ла Ліги без Криму в Україні

[ + – ] Крим позначили російським

Нагадаємо, раніше Крим як територію Росії на своїх картах позначила компанія Apple. Після скарг помилку усунули.

Більше того, карту Росії з анексованим півостровом показав минулого року державний телеканал України "Дом".