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Ла Ліга позначила Крим російським на своєму сайті (фото)
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Карта з "російським" Кримом досі не виправлена на сайті Прімери.
На офіційному сайті футбольної Ла Ліги Іспанії анексований Крим позначили частиною Росії. Карта відображається у списку офіційних трансляторів турніру.
При виборі України висвічується контур країни без півострова, але коли курсор навести на РФ – Крим приєднується до цієї країни.
Коли помилку помітили, до Ла Ліги надійшли вимоги усунути її. Проте станом на 17:00 (13 січня) карту не виправили.
Нагадаємо, раніше Крим як територію Росії на своїх картах позначила компанія Apple. Після скарг помилку усунули.
Більше того, карту Росії з анексованим півостровом показав минулого року державний телеканал України "Дом".