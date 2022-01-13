Таинственный "гаванский синдром" косит дипломатов США: известно о новых жертвах в Женеве и Париже

Всего симптомы таинственного неврологического заболевания якобы наблюдались примерно у 200 официальных лиц США, работавших в Китае, Южной Америке и Европе.

Несколько сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже страдали таинственным неврологическим заболеванием, известным как "гаванский синдром". Об этом пишет The Woll Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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О предполагаемых случаях с американскими чиновниками, работающих во Франции и Швейцарии, летом 2021 года сообщили в Государственный департамент в Вашингтоне. Дипломаты присоединились к 200 другим своим коллегам, у которых подозревали "гаванский синдром", когда они находились в Китае, Южной Америке и странах Европы.

По крайней мере, три американские дипломаты, работающие в консульстве в Женеве, подозревались в том, что они страдали синдромом, названным администрацией Байдена "аномальным инцидентом со здоровьем". По крайней мере, один из этих чиновников был эвакуирован из Швейцарии в США для лечения.

Позже руководство миссии проинформировало персонал об инцидентах во время собрания в мэрии. По словам официальных лиц, в Париже высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов по электронной почте о предполагаемом случае и призвали других сообщать о любых необычных симптомах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ноябре прошлого года заявил, что администрация президента работает над выяснением сути этих инцидентов, которые, по его словам, причинили серьезный физический и физиологический вред с тех пор, как о них впервые сообщили дипломаты, работающие в посольстве США в Гаване более пяти лет назад.

Что известно о "гаванском синдроме"?

К симптомам "гаванского синдрома" относятся головные боли, шум в ушах, головокружение, когнитивные трудности, проблемы со зрением, слухом и равновесием. Многие официальные лица страдали от симптомов спустя годы после сообщения об инциденте, а у некоторых были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Случаи в Женеве и Париже являются последними в Европе, ранее"болезнь" также зарегистрировали в Австрии, Сербии и Германии. Подозрительные случаи были также в огромном комплексе американского посольства в Боготе, Колумбия и консульстве в Китае.

Точное количество жертв "гаванского синдрома" определить сложно, потому что каждый случай должен быть подтвержден с медицинской точки зрения, а симптомы некоторых людей в конечном итоге имеют другие объяснения, пишет издание.

Что считают спецслужбы США?

Первые случаи таинственного заболевания были зафиксированные в 2016 году в посольстве США на Кубе. С тех пор на похожие симптомы пожаловались уже около 200 американских дипломатов и разведчиков, которые работали в дипломатических миссиях в разных странах мира.

Американские власти и эксперты предполагали, что причиной может быть воздействие на людей радиоволн, природа которых западным спецслужбам неизвестна. Некоторые эксперты и представители ЦРУ считают, что за такими нападениями может стоять Россия. В Кремле неоднократно отрицали свою причастность к странной болезни американских дипломатов.

Специалисты из Пенсильванского университета обследовали около 40 пациентов с "гаванским синдромом". У них обнаружили повреждения головного мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп.

Ранее Фокус писал о случаях гаванского синдрома в Германии и Австрии, которые имели место в 2021 году. Интересно, что часть пострадавших американских дипломатов работала по вопросам, связанным с РФ.