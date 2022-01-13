Таємничий "гаванський синдром" косить дипломатів США: відомо про нові жертви в Женеві та Парижі

Загалом симптоми таємничого неврологічного захворювання нібито спостерігалися приблизно у 200 офіційних осіб США, які працювали у Китаї, Південній Америці та Європі.

Кілька співробітників дипломатичних місій США в Женеві та Парижі страждали від таємничого неврологічного захворювання, відомого як "гаванський синдром". Про це пише The Woll Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Про можливі випадки з американськими чиновниками, які працюють у Франції та Швейцарії, влітку 2021 року повідомили в Державному департаменті у Вашингтоні. Дипломати приєдналися до 200 інших своїх колег, у яких підозрювали "гаванський синдром", коли вони перебували в Китаї, Південній Америці та країнах Європи.

Принаймні, три американські дипломати, які працюють у консульстві в Женеві, підозрювалися в тому, що вони страждали від синдрому, названого адміністрацією Байдена "аномальним інцидентом зі здоров'ям". Принаймні, один із цих чиновників був евакуйований зі Швейцарії до США для лікування.

Пізніше керівництво місії поінформувало персонал про інциденти під час зборів у мерії. За словами офіційних осіб, у Парижі високопосадовці посольства поінформували дипломатів електронною поштою про ймовірний випадок і закликали інших повідомляти про будь-які незвичайні симптоми.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у листопаді минулого року заявив, що адміністрація президента працює над з'ясуванням суті цих інцидентів, які, за його словами, завдали серйозної фізичної та фізіологічної шкоди з того часу, як про них вперше повідомили дипломати, які працюють у посольстві США в Гавані, п'ять років тому.

Що відомо про "гаванський синдром"?

До симптомів "гаванського синдрому" відносяться головні болі, шум у вухах, запаморочення, когнітивні труднощі, проблеми із зором, слухом та рівновагою. Багато офіційних осіб страждали від симптомів через роки після повідомлення про інцидент, а в деяких було діагностовано черепно-мозкові травми.

Випадки в Женеві та Парижі є останніми в Європі, раніше "хворобу" також зареєстрували в Австрії, Сербії та Німеччині. Ймовірні випадки були також у величезному комплексі американського посольства в Боготі, Колумбія та в консульстві Китаю.

Точну кількість жертв "гаванського синдрому" визначити складно, тому що кожен випадок має бути підтверджений з медичної точки зору, а симптоми деяких людей, зрештою, мають інші пояснення, пише видання.

Що вважають спецслужби США?

Перші випадки таємничого захворювання були зафіксовані у 2016 році в посольстві США на Кубі. З того часу на схожі симптоми поскаржилися вже близько 200 американських дипломатів та розвідників, які працювали в дипломатичних місіях у різних країнах світу.

Американська влада та експерти припускали, що причиною може бути вплив на людей радіохвиль, природа яких західним спецслужбам невідома. Деякі експерти та представники ЦРУ вважають, що за такими нападами може стояти Росія. У Кремлі неодноразово заперечували свою причетність до дивної хвороби американських дипломатів.

Фахівці з Пенсильванського університету обстежили близько 40 пацієнтів з "гаванським синдромом". У них виявили ушкодження головного мозку за відсутності ознак фізичної дії на череп.

Раніше Фокус писав про випадки гаванського синдрому в Німеччині та Австрії, які мали місце у 2021 році. Цікаво, що частина постраждалих американських дипломатів працювала з питань, пов'язаних з РФ.