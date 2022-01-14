Под офисом президента ЮАР полиция выкорчевала плантацию конопли

Растения посадили активисты, митингующие возле президентской резиденции в течение трех лет. Они утверждают, что использовали марихуану в медицинских целях.

Южноафриканская полиция выкорчевала несколько растений каннабиса, растущих возле офиса президента Сирила Рамафосы в Претории. Они принадлежали активистам из коренной африканской общины койсанов, которые разбили лагерь возле государственного учреждения и жили там в течение последних трех лет, сообщает BBC.

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Во время полицейской операции лидер общины, называющий себя королем Койсаном, сопротивлялся задержанию, уцепившись за большое растение каннабиса и угрожал правоохранителям. Его и еще нескольких представителей задержали за распространение наркотиков.

"Активисты были задержаны за торговлю марихуаной, ее незаконное выращивание, а также за отказ носить маску в общественных местах по приказу сотрудника полиции", — говорится в заявлении полиции.

В 2018 году группа разбила лагерь на зеленой зоне возле офиса президента, возле статуи Нельсона Манделы, чтобы провести кампанию за официальное признание своего языка. С тех пор манифестантов никто не трогал, пока они не стали торговать наркотиками в близлежащих районах. Выяснилось, что на территории лагеря койсаны разбили огород, где вырастили целую плантацию каннабиса. Жена арестованного предводителя общины, называющая себя королевой Синтией, заявила, что конопляные плантации использовались исключительно в медицинских целях для профилактики рака и борьбы с высоким артериальным давлением.

Кто такие койсаны?

Койсаны — старейшие жители Южной Африки, но сейчас они составляют наименьшую этническую группу в стране. Они борются за законодательную защиту своего языка — нюу. Он считается исходным языком юга Африки. Как и многие другие африканские языки, этот язык передавался устно из поколения в поколение, но сейчас это угрожает его существованию. Поскольку в мире нет других народностей, говорящих на нюу, язык признан ООН "находящимся под угрозой исчезновения".

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