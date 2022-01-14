Під офісом президента ПАР поліція викорчувала плантацію конопель

Рослини посадили активісти, які мітингували біля президентської резиденції протягом трьох років. Вони стверджують, що використовували марихуану з медичною метою.

Південноафриканська поліція викорчувала кілька рослин канабісу, що ростуть біля офісу президента Сиріла Рамафоси в Преторії. Вони належали активістам з корінної африканської громади койсанів, які розбили табір біля державної установи та жили там протягом останніх трьох років, повідомляє ВВС.

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Під час поліцейської операції лідер громади, який називає себе королем Койсаном, чинив опір затриманню, вчепившись за велику рослину канабісу та погрожував правоохоронцям. Його та ще кількох представників затримали за розповсюдження наркотиків.

"Активістів було затримано за торгівлю марихуаною, її незаконне вирощування, а також за відмову носити маску в громадських місцях за наказом співробітника поліції", — йдеться в заяві поліції.

У 2018 році група розбила табір на зеленій зоні біля офісу президента біля статуї Нельсона Мандели, щоб провести кампанію за офіційне визнання своєї мови. З того часу маніфестантів ніхто не чіпав, поки вони не стали торгувати наркотиками у прилеглих районах. З'ясувалося, що на території табору койсани розбили город, де виростили цілу плантацію канабісу. Дружина заарештованого ватажка громади, яка називає себе королевою Синтією, заявила, що конопляні плантації використовувалися винятково з медичною метою для профілактики раку та боротьби з високим артеріальним тиском.

Хто такі койсани?

Койсани — найстаріші жителі Південної Африки, але зараз вони становлять найменшу етнічну групу в країні. Вони виборюють законодавчий захист своєї мови — нюу. Вона вважається вихідною мовою півдня Африки. Як і багато інших африканських мов, ця мова передавалася усно з покоління в покоління, але зараз це загрожує її існуванню. Оскільки у світі немає інших народностей, що говорять нюу, мова, за визнанням ООН, "під загрозою зникнення".

На початку року в ПАР пожежа ледь не знищила будівлю парламенту: підозрюваного затримали. Пожежу в нижній палаті парламенту було дуже важко гасити через дерев'яні перекриття будівлі. Рятувальники боролися з вогнем кілька годин.

Раніше Фокус повідомляв, що влада ПАР виступила проти продажу ключа від камери Нельсона Мандели. Реліквію виставив на аукціон колишній тюремник та друг експрезидента Крісто Бранд.