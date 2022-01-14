Риск войны в Европе самый высокий за последние 30 лет — МИД Польши

Украина, Грузия и Молдова — страны с открытыми или "замороженными" конфликтами, причастность Кремля к которым предполагалась в заявлении главы польского МИДа.

На заседании совета Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в последние несколько недель наблюдается риск крупной военной эскалации в восточной части Европы. Континент, по словам диплома, за последние 30 никогда не был ближе к войне, чем сейчас. Об этом сообщает The Mirror.

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Украина, Грузия и Молдова — все это страны с открытыми или "замороженными" конфликтами, причастность Кремля к которым в заявлении главы польского МИДа предполагалась.

Но все же дипломат прямо не упомянул РФ в своем выступление перед началом председательства Польши в крупнейшей организации по безопасности на европейском континенте. Польша будет председательствовать в ОБСЕ в течение года.

"Судя по всему, сейчас риск войны в регионе ОБСЕ выше, чем когда-либо прежде за последние 30 лет, — заявил Рау. — В последние несколько недель мы столкнулись с угрозой крупный военной эскалации в Восточной Европе".

Польша среди стран НАТО, которых говорят о решительной готовности противостоять реваншистским амбициям Кремля. "Мы должны сосредоточиться на мирном разрешении конфликта в и вокруг Украины, — добавил Рау. — Россия разместила военный контингент численностью свыше 100 тысяч человек рядом с границами Украины, которая и без того вынуждена противостоять поддерживаемым Москвой сепаратистам".

Ранее Фокус сообщал, что, по данным американской разведки, России нужен только повод, чтобы вторгнуться в Украину полномасштабно. Как предлог, РФ может обвинить Украину в нападении на Донбасс. Такой сценарий, отмечает советника американского президента Джейк Салливан, уже был опробован Кремлем в 2014 году и может готовится вновь.

Напомним, что стало известно имя еще одного солдата, который погиб на Донбассе 10 января. Это военнослужащий 25-й бригады. Военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве в Донецкой области. Прокуратура проводит расследование по факту халатного отношения к службе.