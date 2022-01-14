Старший солдат из 25 бригады: стало известно имя второго погибшего воина 10 января (фото)

Украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области. Прокуратура начала расследование по факту халатного отношения к службе.

10 января в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвалось двое украинских военных из 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. Имя второго погибшего опубликовала замдиректора Департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова в Facebook.

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Вторым погибшим военным стал старший солдат Виталий Иванович Петренко 1970 года рождения. Родом военный из села Цевеличи Волынской области, но проживал боец в Днепре.

[ + – ] Виталий Петренко подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибло двое бойцов — Виталий Петренко и Илья Супрун. По факту смерти военнослужащих прокуратура начала расследование по факту халатного отношения к службе. Военные подорвались рядом с селом Крутая Балка Донецкой области во время восстановления минно-взрывных заграждений.

[ + – ] Погибшему военному был 51 год

В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло четверо бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):

Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января

Илья Супрун (1999 года рождения) — погиб 10 января

Виталий Петренко (1970 года рождения) — погиб 10 января

Виктор Кучеренко (1993 года рождения) — погиб 11 января

Напомним, за сутки 12 января в зоне ООС было три обстрела, один военный получил ранение.

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