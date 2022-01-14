Старший солдат з 25 бригади: відомо ім'я другого загиблого воїна 10 січня (фото)

Українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування за фактом недбалого ставлення до служби.

10 січня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє українських військових із 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади. Ім'я другого загиблого опублікувала заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова у Facebook.

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Другим загиблим військовим став старший солдат Віталій Іванович Петренко 1970 року народження. Родом військовий із села Цевеличі Волинської області, але проживав боєць у Дніпрі.

[ + – ] Віталій Петренко підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинуло двоє бійців — Віталій Петренко та Ілля Супрун. За фактом смерті військовослужбовців прокуратура розпочала розслідування через недбале ставлення до служби. Військові підірвалися поряд із селом Крута Балка на Донеччині під час відновлення мінно-вибухових загороджень.

[ + – ] Загиблому військовому був 51 рік

У ході російсько-української війни в січні 2022 року загинуло четверо бійців ЗСУ (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня

Ілля Супрун (1999 року народження) — загинув 10 січня

Віталій Петренко (1970 року народження) – загинув 10 січня

Віктор Кучеренко (1993 року народження) – загинув 11 січня

Нагадаємо, за добу 12 січня в зоні ООС було три обстріли, один військовий отримав поранення.

Раніше американський морпіх опублікував відео роботи жінки-снайперки на Донбасі з проросійських бойовиків.